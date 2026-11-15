Un video revelado por Noticias RCN dejó al descubierto una situación particular que se habría presentado dentro de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo, donde permanecen integrantes de los Comandos de Frontera que adelantaban un proceso para abandonar las armas y avanzar hacia la vida civil.

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Las imágenes, conocidas de manera exclusiva por el informativo, muestran el momento en el que un hombre es sometido a un supuesto ritual de exorcismo dentro de las instalaciones de la ZUT del Valle del Guamuez. En la grabación se observa al individuo tendido en el suelo mientras otra persona realiza oraciones y pronuncia palabras durante el procedimiento.

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El episodio llamó la atención por las circunstancias en las que habría ocurrido, pues el lugar fue establecido como un espacio temporal para concentrar a integrantes de esa organización armada en medio de las conversaciones de paz impulsadas por el anterior gobierno.

Sin embargo, el video no sería el único hecho que despierta interrogantes sobre lo que sucede dentro de estas instalaciones.

Noticias RCN reveló otras irregularidades en la ZUT de Putumayo

De acuerdo con el informe presentado por Noticias RCN, dentro de la zona también se habrían registrado episodios de consumo de bebidas alcohólicas, riñas y presencia de menores de edad.

Estas situaciones hacen parte de las alertas sobre el funcionamiento de este espacio, que fue concebido para facilitar el tránsito de los integrantes de los Comandos de Frontera hacia la vida civil, bajo condiciones de acompañamiento y supervisión institucional.

Las denuncias también coinciden con información conocida por otros medios de comunicación sobre presuntos desórdenes ocurridos durante varios días de octubre. En esos reportes se mencionan ingresos de licor, conflictos entre personas que permanecían en el lugar y situaciones que habrían comprometido las condiciones de convivencia.

La ZUT del Valle del Guamuez comenzó a funcionar en junio de 2026 y recibió inicialmente a 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura a la que pertenecen los Comandos de Frontera.

El caso vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que rodean estos espacios de transición y los controles que deben existir para garantizar su funcionamiento.

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Por ahora, el material audiovisual divulgado por Noticias RCN se suma a los elementos que han despertado cuestionamientos sobre lo que ocurre al interior de la zona y el manejo que se le ha dado a un espacio concebido para facilitar el tránsito de sus ocupantes hacia la legalidad.

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