Por: El Espectador

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La muerte de Nicole Pedraza, una adolescente de 16 años atropellada por una camioneta en el norte de la ciudad, causó honda conmoción en la comunidad de El Codito y en el entorno del Colegio Alameda Norte. De acuerdo con información citada por El Espectador, el accidente tuvo lugar a las 6:00 a.m. del pasado martes 10 de noviembre, en la calle 183 con carrera Séptima, una zona que, según habitantes y la Junta de Acción Comunal local, requiere una revisión urgente en cuanto a seguridad vial. Aunque los detalles exactos del siniestro no son completamente claros, se estableció que la camioneta implicada es una Honda azul.

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En respuesta a la tragedia, vecinos y miembros de la institución educativa donde estudiaba Nicole organizaron una velatón, como expresión de solidaridad y también de protesta ante la recurrente vulnerabilidad de peatones y, en particular, de menores de edad en el sector. La joven fue atendida rápidamente por ambulancias y trasladada al hospital Simón Bolívar, donde permaneció varios días hasta que finalmente falleció a causa de fallas cardiacas, lo que dejó una profunda huella de dolor en sus familiares y la comunidad educativa que la rodeaba.

María Fernanda Ortíz, secretaria de Movilidad, lamentó públicamente el fallecimiento y reiteró el compromiso institucional para apoyar la investigación y todo el proceso judicial relacionado con el caso, según recogió El Espectador. La Junta Administradora Local (JAL) de Usaquén también se pronunció, expresando pesar y uniéndose en condolencias con la familia. Además, solicitó que la investigación continúe hasta aclarar completamente los hechos y que los responsables asuman las consecuencias legales correspondientes. Las autoridades locales recalcaron la importancia de priorizar la vida y la integridad de niños, niñas y adolescentes en el espacio público, señalando su expectativa de que este caso no quede en la impunidad.

Por último, este incidente se suma a un contexto alarmante en Bogotá. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en los primeros cuatro meses de 2026 se reportaron 230 muertes por accidentes de tránsito, lo que representa un aumento del 20 % respecto al año anterior. Los motociclistas constituyen el 65 % de estas víctimas fatales, mientras que los peatones, el 20 %, confirmando la constante vulnerabilidad de los grupos más expuestos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas muertes han ocurrido en accidentes de tránsito en Bogotá durante 2026?

Según los datos presentados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial en el periodo comprendido entre enero y abril de 2026, Bogotá reportó 230 víctimas fatales en accidentes de tránsito. Esta cifra representa un incremento del 20 % respecto a los fallecimientos registrados en el mismo lapso de 2025, lo que refleja una preocupante tendencia al alza en la siniestralidad vial en la ciudad.

¿Qué porcentaje de víctimas de accidentes de tránsito en Bogotá son motociclistas?

De acuerdo con la información del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el 65 % de las personas fallecidas en accidentes de tránsito en Bogotá durante los primeros meses de 2026 eran motociclistas. Este dato resalta la alta exposición y el riesgo que enfrenta este grupo en la movilidad urbana, situándolo como el actor vial con mayor número de muertes.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.