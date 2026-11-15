Por: El Espectador

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En el norte de Bogotá, un reciente intento de robo a mano armada volvió a poner en entredicho la efectividad de las acciones judiciales frente al hurto, un crimen que persiste y evoluciona en la ciudad. Según información recogida por El Espectador, las autoridades lograron frustrar el asalto luego de recibir el reporte sobre la huida de dos sospechosos que, pocos minutos antes, habrían robado un celular cerca de un hospital en la localidad de Chapinero.

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, se activó un plan candado que permitió ubicar e interceptar a los presuntos ladrones en la carrera 15 con calle 109, en Usaquén. Durante el registro, los uniformados hallaron un arma traumática y recuperaron el celular reportado como robado. Así lo explicó la coronel Eliana Hernández, al detallar cómo el operativo permitió no solo la detención de los dos sujetos, sino también la inmovilización de la motocicleta en que se transportaban y la incautación del arma supuestamente empleada en el delito.

Tras la detención, los hombres y todo el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General. En el proceso, se comprobó que uno de los aprehendidos estaba en libertad condicional por el delito de hurto calificado y agravado, una situación que, de nuevo, abrió preguntas sobre los vacíos en el sistema de justicia y la reincidencia de ciertos delincuentes.

El episodio no es aislado. El Espectador reportó que este tipo de reincidencia es un patrón frecuente en Bogotá, donde individuos con antecedentes de hurto son capturados y liberados en repetidas ocasiones, incluso tras ser hallados en flagrancia y armados. El propio alcalde Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta en X, se ha manifestado respecto a la preocupación ciudadana sobre la percepción de impunidad que dejan estos casos, evidenciando así la brecha existente entre los operativos policiales y decisiones judiciales posteriores.

Para enfrentar este fenómeno, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) informó sobre la implementación de dispositivos de vigilancia electrónica, con más de 5.100 equipos activos que permiten el monitoreo en tiempo real mediante el Centro Penitenciario Virtual (CERVI). Sin embargo, los desafíos persisten, especialmente en delitos de alto impacto como el hurto de celulares, que sigue azotando a los bogotanos.

Datos de la Secretaría de Seguridad, presentados por la concejala Diana Diago, demuestran la magnitud del problema: solo en los tres primeros meses de 2026 se documentaron 8.629 casos de hurto de celulares, un promedio de 96 robos al día, siendo Engativá, Chapinero, Suba, Teusaquillo y Kennedy las localidades más afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las localidades de Bogotá con más casos de hurto de celulares en 2026?

Según cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá citadas por El Espectador y la concejala Diana Diago, las localidades con mayor número de robos de celulares durante el primer trimestre de 2026 son Engativá, Chapinero, Suba, Teusaquillo y Kennedy, siendo Engativá la zona más afectada con 889 casos.

¿Cómo funciona el sistema de vigilancia electrónica del INPEC en Bogotá?

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) explicó que el sistema de vigilancia electrónica utiliza más de 5.100 dispositivos activos para monitorear a personas con medidas judiciales no privativas de la libertad. El seguimiento se realiza en tiempo real desde el Centro Penitenciario Virtual (CERVI), lo que permite controlar el cumplimiento de las restricciones impuestas por las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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