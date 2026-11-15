Por: Portal Bogotá

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La estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ sigue renovando los espacios de atención a la ciudadanía, promoviendo la cercanía y la integralidad en sus servicios, como lo ha informado la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en articulación con la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer). Como parte de este esfuerzo, se concretó el traslado de la Manzana del Cuidado El Dorado al SuperCADE Engativá, una acción que simboliza la apuesta distrital por fortalecer la atención a las personas cuidadoras, sus familias y a la población migrante, refugiada y retornada. De acuerdo con los datos publicados por la Red CADE, esta integración se desarrolla dentro de la estrategia “CADE con Vocación”, que busca modernizar los puntos de atención de la Red CADE, volviéndolos espacios accesibles y con capacidad de responder a demandas sociales y territoriales pertinentes.

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Hasta octubre de 2026, el SuperCADE Engativá ofrece 274 servicios proporcionados por 15 entidades. Con la integración de la Manzana del Cuidado, se proyecta incrementar la oferta con 20 nuevos servicios, ampliando así las alternativas para quienes requieren atención. Para tal fin, se ha destinado una inversión de $470.769.137 a la adecuación de la infraestructura, dotándola de una sala TIC (tecnologías de la información y comunicaciones) con 15 estaciones equipadas, tres salas de espera, una zona de cafetería, biblioteca y espacios para actividades de autocuidado y bienestar.

Engativá, según la Red CADE, es la cuarta localidad de Bogotá con mayor presencia de población migrante. A septiembre de 2026 fueron registradas 164.604 atenciones a este grupo, lo que representa un aumento del 19,7 % respecto al periodo anterior. Este contexto hace aún más relevante que la Manzana del Cuidado pueda acercar la oferta institucional, facilitando no solo el acceso a servicios, sino también la integración entre migrantes y comunidades de acogida.

La transformación del SuperCADE Engativá también fortalece rutas de atención hacia las mujeres, en especial para prevenir las violencias basadas en género. Desde mayo de 2026, la Secretaría General implementa la Ruta Única de Atención (RUA) en los 21 puntos de la Red CADE, donde ya han sido recibidos 40 casos. Esta ruta se complementa con la atención telefónica de la Línea Púrpura Distrital (opción 7 de la Línea 195), que reporta 7.857 llamadas, y la Línea Calma —opción 5 de la Línea 195— como apoyo en la campaña ‘Bogotá Libre de Machismo’.

Con la transformación del SuperCADE y el traslado de la Manzana del Cuidado El Dorado, la Administración distrital sigue consolidando un modelo de atención centrado en las personas, en el que predomina la articulación de la oferta institucional y el acceso a servicios, orientación y oportunidades para la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios adicionales ofrece el SuperCADE Engativá tras la llegada de la Manzana del Cuidado?

De acuerdo con la información oficial, la llegada de la Manzana del Cuidado permite sumar 20 servicios nuevos al SuperCADE Engativá. Entre las adecuaciones previstas se encuentran una sala TIC equipada con 15 computadores portátiles, salas de espera, un punto de café, una biblioteca y espacios destinados al cuidado y bienestar de visitantes. Esto amplía las alternativas de atención e incrementa las oportunidades para las personas cuidadoras, migrantes y familias que acuden a este punto.

¿En qué consiste la Ruta Única de Atención (RUA) implementada en la Red CADE?

La Ruta Única de Atención (RUA) es un sistema desarrollado por la Secretaría General en conjunto con la SDMujer para garantizar la atención integral a mujeres víctimas de violencias basadas en género. Desde mayo de 2026, la RUA funciona en los 21 puntos de la Red CADE y facilita el acceso a servicios de asesoría, acompañamiento y protección. Además, la estrategia dispone de atención a través de la Línea Púrpura Distrital y la Línea Calma para orientar tanto a mujeres como a hombres que requieran intervención.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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