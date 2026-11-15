Por: El Espectador

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La búsqueda de verdad, justicia y reparación es un horizonte que las víctimas del conflicto armado en Colombia mantienen a pesar del desarraigo y la violencia. Asumir ese camino implica enfrentar el duelo por familiares perdidos, el desgarro de haber sido desplazado de la tierra natal, los recuerdos de años de secuestro, la ruptura de proyectos de vida e incluso la necesidad de renunciar a la propia identidad. Según datos registrados hasta julio de este año por el Registro Único de Víctimas, solo en Bogotá se contabilizan 418.014 personas desplazadas a raíz del conflicto, la mayoría de ellas mujeres, principalmente entre los 29 y los 60 años.

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En ese proceso, las víctimas viven momentos de decisión que transcurren con una velocidad vertiginosa. Reunir apresuradamente unas pocas pertenencias, despedirse de lo conocido y llegar a una ciudad donde la desconfianza y la indiferencia son moneda corriente hacen parte del tránsito que implica empezar de nuevo. En la capital del país, el anonimato pesa y las experiencias individuales se mezclan con la soledad de quienes apenas logran preguntar por el origen o las pérdidas de los otros.

Sin embargo, en medio de ese silencio, muchas víctimas descubren que el dolor, lejos de ser un asunto únicamente personal, puede ser compartido con otras personas en situación parecida. Los daños no son iguales para todos: en algunos casos el sufrimiento es aún más grave, aunque la carga íntima de cada historia suma para dar fuerza al tejido social que se construye entre quienes comparten una experiencia semejante. Así, la comunidad de víctimas se convierte en un espacio donde la empatía y el apoyo mutuo permiten comenzar a sanar las heridas colectivas del conflicto.

En ese escenario, el arte asume un papel fundamental: se transforma en instrumento para abrir caminos de reconciliación y visibilizar historias que, de otra manera, quedarían ocultas en medio del ruido de la ciudad y el olvido institucional. A través de la expresión artística, las víctimas logran poner en escena sus vivencias y al mismo tiempo participar en un proceso de sanación colectiva, que potencia el valor de la memoria como herramienta para no repetir el pasado.

Disclaimer:

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas víctimas del conflicto armado han llegado a Bogotá según el Registro Único de Víctimas?

De acuerdo con cifras del Registro Único de Víctimas hasta julio de este año, Bogotá ha recibido a 418.014 personas desplazadas por el conflicto armado. Más de la mitad de quienes han llegado son mujeres, concentrándose especialmente en el rango de los 29 a los 60 años.

¿Cómo contribuye el arte a la reparación y la reconciliación de las víctimas del conflicto?

El arte sirve como medio para exponer y compartir las historias de quienes han sufrido el conflicto, permitiendo abrir espacios de reconciliación y sanación colectiva. De acuerdo con la información proporcionada, el arte fortalece el tejido social, ayudando a las víctimas a encontrar puntos de encuentro y avanzar en los procesos de memoria y superación del dolor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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