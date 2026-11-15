Por: Portal Bogotá

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Cuando una persona arroja un pañito húmedo al sanitario, puede parecer que este desaparece tras activar la cisterna; sin embargo, lejos de eliminarse, este residuo genera complicaciones para el sistema de alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales en Bogotá. Así lo advirtió la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), entidad responsable de la operación y el mantenimiento de dicha infraestructura en la ciudad, al hacer un llamado a la ciudadanía para adoptar buenas prácticas en el manejo de residuos domésticos.

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De acuerdo con la EAAB, estos pañitos, aunque pequeños y aparentemente inofensivos, pueden causar tres problemas principales en la red de alcantarillado. En primer lugar, provocan el taponamiento de las tuberías por donde circulan las aguas residuales, dificultando su tránsito y generando posibles desbordamientos o fugas. En segundo lugar, obstruyen las rejillas encargadas de remover la basura que llega mezclada con aguas residuales, entorpeciendo los procesos de tratamiento. Finalmente, pueden ocasionar fallas mecánicas al dañar los equipos que separan los residuos sólidos del agua, complicando la labor en las plantas de tratamiento como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre (PTAR El Salitre).

La EAAB, a través de diferentes canales de comunicación, insiste en que cada pañito lanzado al inodoro contribuye al deterioro del sistema. Según sus publicaciones, en la PTAR El Salitre es frecuente encontrar estos residuos en los equipos, lo que provoca taponamientos y dificulta su funcionamiento. Por ello, insisten en que "los pañitos van a la caneca", y promueven la campaña #AlInodoroNO para aumentar la conciencia ciudadana y proteger el sistema de alcantarillado de Bogotá.

Junto a esta recomendación, la EAAB sugiere acciones sencillas para mejorar el cuidado de las redes, como verificar el funcionamiento de los sistemas de bombeo en sótanos, mantener limpias las cajas de inspección, evitar taponar los sumideros de las calles, recoger residuos al barrer y depositar la basura en horarios establecidos por los operadores de aseo. Además, indican evitar la disposición de grasas, preservativos, toallas higiénicas, pañitos húmedos o pañales en el sanitario, pues todos estos elementos deben desecharse en la caneca.

Estas recomendaciones, según la EAAB, buscan reducir el riesgo de obstrucciones y fallas en el sistema de alcantarillado, aportando al adecuado funcionamiento del servicio y cuidando la infraestructura de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué no se deben arrojar los pañitos húmedos al inodoro según la EAAB?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) afirma que arrojar pañitos húmedos al sanitario ocasiona taponamientos de tuberías, obstrucciones en las rejillas de remoción de basuras y fallas mecánicas en los equipos de las plantas de tratamiento. Todo esto dificulta el funcionamiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la ciudad.

¿Qué recomendaciones da la EAAB para evitar daños en el alcantarillado de Bogotá?

La EAAB recomienda revisar el correcto funcionamiento de sistemas de bombeo, limpiar cajas de inspección, no obstruir sumideros, recoger residuos al barrer, sacar la basura en los horarios indicados, evitar arrojar grasas por el lavaplatos y depositar pañitos húmedos, preservativos, toallas higiénicas y pañales directamente en la caneca y nunca en el sanitario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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