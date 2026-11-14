Escrito por:  Redacción Bogotá
Nov 14, 2026 - 7:25 pm

La realización de Stream Fighters en el Coliseo Medplus provocó una fuerte congestión vehicular en la Calle 80 de Bogotá, especialmente en el sentido oriente-occidente, donde cientos de conductores quedaron atrapados en medio de largas filas de vehículos.

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El evento, que reúne a creadores de contenido y figuras de las redes sociales alrededor de combates de boxeo, convocó a numerosos asistentes en el escenario ubicado a las afueras de la capital. La llegada del público y el movimiento de vehículos en sus alrededores incidieron en las dificultades de movilidad de la zona.

La situación también afectó el transporte público. Transmilenio reportó retrasos en los servicios de alimentación que operan en el Portal 80, lo que impactó los desplazamientos de los usuarios que utilizan estas rutas para llegar a sus destinos.

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Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la magnitud de la congestión durante la noche: vehículos prácticamente detenidos, buses intentando avanzar y personas transitando por la vía mientras el tráfico presentaba dificultades para moverse.

La Calle 80 es uno de los corredores de entrada y salida de Bogotá, por lo que las afectaciones en este punto pueden repercutir en los tiempos de desplazamiento de quienes se movilizan entre la ciudad y los municipios de la Sabana de Occidente.

La congestión dejó en evidencia las dificultades de movilidad que pueden presentarse alrededor de grandes eventos en el Coliseo Medplus, especialmente cuando coinciden los desplazamientos de asistentes con el tránsito habitual de este corredor.

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Para los usuarios que tenían previsto movilizarse por este sector, la recomendación es consultar el estado de las vías y los servicios de transporte antes de emprender sus recorridos.

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