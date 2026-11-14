La realización de Stream Fighters en el Coliseo Medplus provocó una fuerte congestión vehicular en la Calle 80 de Bogotá, especialmente en el sentido oriente-occidente, donde cientos de conductores quedaron atrapados en medio de largas filas de vehículos.

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El evento, que reúne a creadores de contenido y figuras de las redes sociales alrededor de combates de boxeo, convocó a numerosos asistentes en el escenario ubicado a las afueras de la capital. La llegada del público y el movimiento de vehículos en sus alrededores incidieron en las dificultades de movilidad de la zona.

La situación también afectó el transporte público. Transmilenio reportó retrasos en los servicios de alimentación que operan en el Portal 80, lo que impactó los desplazamientos de los usuarios que utilizan estas rutas para llegar a sus destinos.

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Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la magnitud de la congestión durante la noche: vehículos prácticamente detenidos, buses intentando avanzar y personas transitando por la vía mientras el tráfico presentaba dificultades para moverse.

#BOGOTÁ. [18:30h] Se registra fuerte congestión vehicular en la Calle 80 debido al evento Stream Fighters 5 en el Coliseo MedPlus. El tráfico avanza muy lento y varias personas optan por caminar. ¡Tome vías alternas! 🚗🚶‍♂️ https://t.co/HgmHpTV1sL — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 14, 2026

🚦Reporte de Movilidad | Calle 80 ✅ A la hora, nuestros agentes de tránsito gestionan el tráfico en la calle 80. ⚠️ La congestión que se presenta es por un evento que se está realizando en el coliseo MedPlus 🚥 Recomendamos atender las indicaciones del personal en vía. https://t.co/PMMRcL8mO9 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 15, 2026

La Calle 80 es uno de los corredores de entrada y salida de Bogotá, por lo que las afectaciones en este punto pueden repercutir en los tiempos de desplazamiento de quienes se movilizan entre la ciudad y los municipios de la Sabana de Occidente.

La congestión dejó en evidencia las dificultades de movilidad que pueden presentarse alrededor de grandes eventos en el Coliseo Medplus, especialmente cuando coinciden los desplazamientos de asistentes con el tránsito habitual de este corredor.

(Ver también: Enorme trancón en la calle 80 de Bogotá por accidente de tránsito)

Para los usuarios que tenían previsto movilizarse por este sector, la recomendación es consultar el estado de las vías y los servicios de transporte antes de emprender sus recorridos.

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