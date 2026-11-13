La construcción de la carrera Séptima en Bogotá continúa avanzando y en las últimas horas tuvo una nueva entrega para los ciudadanos. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció la habilitación de dos carriles vehiculares en el costado occidental de esta importante vía, en el tramo comprendido entre las calles 116 y 119, frente a la Fundación Santa Fe.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Preocupación por obra en el Portal Norte, de Bogotá: van cinco años y no se avanza en nada)

La apertura representa un nuevo avance en las intervenciones que se adelantan sobre este corredor del norte de la capital, por el que diariamente transitan miles de conductores, usuarios del transporte público, ciclistas y peatones.

De acuerdo con el anuncio del mandatario, además de los dos carriles destinados al tráfico particular, también quedó habilitado un carril exclusivo para Transmilenio. A esto se suman 240 metros de ciclorruta y 2.000 metros cuadrados de espacio público, que hacen parte de las obras entregadas en este sector.

Lee También

Habilitamos dos carriles vehiculares del costado occidental de la carrera Séptima, frente a la Fundación Santa Fe, entre las calles 116 y 119. También están listos el carril exclusivo de TransMilenio, 240 metros de ciclorruta y 2.000 m2 de espacio público. Nos comprometimos a habilitar este tramo en tiempo récord y cumplimos. Esto también fue posible gracias al trabajo articulado entre el sector privado y el Distrito, que permitió agilizar la entrega de este tramo y ponerlo al servicio de la ciudadanía. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 13, 2026

Las imágenes compartidas por el alcalde muestran cómo quedó este tramo de la carrera Séptima, con la nueva infraestructura vial, zonas destinadas a los ciclistas, jardineras y espacios para el tránsito peatonal. Galán también apareció saludando a los trabajadores que participaron en las intervenciones.

Así avanza la obra de la carrera Séptima en Bogotá

El alcalde destacó que esta entrega se cumplió en tiempo récord, como parte del compromiso adquirido para habilitar este sector mediante un trabajo articulado entre el Distrito y el sector privado.

La intervención tiene relevancia por su ubicación, pues se encuentra frente a la Fundación Santa Fe, uno de los centros médicos de referencia de Bogotá, en una zona que concentra desplazamientos de pacientes, personal de salud, visitantes y residentes.

La habilitación de estos espacios permite recuperar parcialmente la circulación en un tramo que ha tenido modificaciones por cuenta de las obras de infraestructura que se desarrollan sobre la carrera Séptima.

Sin embargo, esta entrega corresponde a un sector específico y no significa que la totalidad del proyecto de transformación de este corredor esté terminada. Los trabajos continúan en otros puntos de la vía, por lo que los ciudadanos deberán estar atentos a los cambios en la movilidad y a las nuevas habilitaciones que anuncie la administración distrital.

(Ver también: Cómo va la obra entre Soacha y Sibaté y cuándo entregarían ese corredor; hay avances claves)

Por ahora, la apertura de los dos carriles vehiculares, el espacio exclusivo para Transmilenio y la infraestructura para ciclistas y peatones constituye un nuevo paso en la intervención de uno de los corredores más importantes de Bogotá.

* Pulzo.com se escribe con Z