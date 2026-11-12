Por: Portal Bogotá

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La búsqueda de empleo en Bogotá ha encontrado una nueva ventana de oportunidad gracias al proyecto de la Línea 1 del Metro, una de las obras de infraestructura más representativas que se llevan a cabo actualmente en la ciudad. El pasado 3 de noviembre, este proyecto se acercó a la comunidad mediante una feria de empleo realizada en las instalaciones de la Alcaldía Local de Antonio Nariño. De acuerdo con la información proporcionada, este evento reunió a ciudadanos interesados en acceder a vacantes dentro del proyecto y les brindó orientación personalizada sobre cómo postularse a las diferentes posiciones disponibles.

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Durante la jornada, los asistentes recibieron asesoría para diligenciar formularios, enviar sus hojas de vida y verificar el registro en el Servicio Público de Empleo. Esta actividad permitió estrechar el vínculo entre los ciudadanos y el desarrollo de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que representa una ambiciosa apuesta por transformar la movilidad y el entorno urbano de la capital colombiana.

Sin embargo, las opciones laborales no finalizaron con la feria. El concesionario Metro Línea 1 sigue atento a la recepción de hojas de vida para numerosos perfiles: auxiliares de obra y de tráfico, oficiales hidráulicos, técnicos electricistas, operadores de maquinaria, soldadores, plomeros, ingenieros y otros cargos relacionados con la construcción y la ingeniería, según información difundida oficialmente por el proyecto. Esta convocatoria no solo ofrece un empleo sino también la oportunidad de contribuir con el crecimiento y la modernización de Bogotá, siendo parte de una iniciativa que impacta el día a día de millones de personas.

Los interesados pueden enviar su hoja de vida actualizada al correo hr@metro1.com.co o acercarse a cualquiera de las oficinas de atención a la ciudadanía ubicadas a lo largo del trazado de la Línea 1. También existe un canal oficial en WhatsApp, dedicado a informar sobre las convocatorias vigentes, puntos de atención y actividades asociadas al avance de las obras. Es importante destacar, de acuerdo con las fuentes del proyecto, que todos los procesos de selección son gratuitos y los aspirantes no deben efectuar pagos por cursos, trámites, exámenes médicos ni otro tipo de certificados para participar en las vacantes.

Cada empleo en la Línea 1 contribuye no solo al progreso colectivo de la ciudad sino también al desarrollo profesional y personal de quienes participan, ilustrando cómo los sueños y el esfuerzo de los trabajadores están presentes en cada logro de este ambicioso proyecto.

¿Cómo postularse y cuáles son los requisitos para trabajar en la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Para quienes desean ser parte de la Línea 1 del Metro de Bogotá, deben enviar su hoja de vida actualizada al correo hr@metro1.com.co o acercarse a las oficinas de atención a la ciudadanía a lo largo del trazado. Es fundamental estar atento a las convocatorias oficiales, ya sea en persona o siguiendo el canal oficial de WhatsApp, donde se publican los detalles y novedades. Todos los procesos son gratuitos y no requieren de pagos adicionales para postulaciones.

¿Qué cargos y perfiles se están solicitando actualmente para el Metro de Bogotá?

Actualmente, el proyecto Metro Línea 1 solicita perfiles variados como auxiliares de obra y tráfico, oficiales hidráulicos, aparejadores, técnicos electricistas, técnicos de aire acondicionado, operadores de maquinaria, soldadores, plomeros, mamposteros, cadeneros y diferentes perfiles de ingenieros de obra, según información oficial del proyecto. Las oportunidades continúan abiertas para quienes deseen aportar a este importante desarrollo urbano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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