Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa su ofensiva contra las redes de tráfico de drogas en su territorio. Este esfuerzo sostenido quedó en evidencia recientemente con la desarticulación de una banda de microtráfico que operaba en el sector de San Bernardo, territorio estratégico ubicado en el centro de la ciudad. Tras un año de investigación, las autoridades lograron identificar a los miembros de la organización, sus movimientos y los diversos métodos empleados para la distribución de estupefacientes, de acuerdo con información citada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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Según reportes oficiales, la agrupación criminal conocida como 'Centro' estaba dedicada principalmente a la comercialización de bazuco, utilizando marcas como 'Línea Roja' y 'Blanco Paloma' para identificar los productos. Su modalidad de entrega se basaba en el método de pasamanos: ocultaban dosis en variados puntos de la vía pública y solo las retiraban cuando sus clientes llegaban, dificultando así el rastreo de las transacciones y la labor de las autoridades.

La investigación también evidenció el uso de una droguería como fachada. Este establecimiento servía tanto para ocultar las actividades ilícitas como para facilitar la operación logística de la banda. Durante los doce meses de seguimiento, se usaron herramientas como videovigilancia, drones, interceptaciones y labores de campo para obtener pruebas y reconstruir la estructura de la organización, según lo compartido por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Tras reunir suficiente evidencia, las autoridades ejecutaron el operativo Kratos en la madrugada. Decenas de uniformados irrumpieron en los inmuebles vinculados a la banda, logrando capturar a diez personas: siete bajo orden judicial y tres en flagrancia. En el lugar, incautaron tres kilos de bazuco, 600 cápsulas, ocho millones de pesos en efectivo, cinco celulares, grameras y otros elementos utilizados en la dosificación de la droga. Siete capturados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

De acuerdo con los informes oficiales, la organización obtenía cerca de 50 millones de pesos mensuales por la venta de estupefacientes en la zona. Con la desarticulación de ‘Centro’, las autoridades esperan limitar la financiación ilegal ligada al microtráfico en esta parte de Bogotá y contribuir a la recuperación de la seguridad del sector.

Para denunciar hechos contrarios a la convivencia o delitos en Bogotá, la ciudadanía puede acudir a la Línea de Emergencias 123, clave en la labor de las autoridades contra la inseguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaba la banda de microtráfico 'Centro' en San Bernardo, Bogotá?

La banda delincuencial ‘Centro’ se apoyaba en una droguería utilizada como fachada para encubrir sus operaciones ilegales en San Bernardo, en el centro de Bogotá. Utilizaban el método de pasamanos, ocultando dosis de bazuco en diferentes puntos del espacio público y entregándolas directamente a los compradores cuando llegaban. Su actividad estuvo bajo vigilancia durante un año por parte de las autoridades, quienes emplearon cámaras, drones e interceptaciones para desmantelar la operación.

¿Cuánto dinero obtenía la organización de microtráfico desmantelada en San Bernardo?

Según información divulgada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la banda ‘Centro’ generaba cerca de 50 millones de pesos cada mes producto de la venta de estupefacientes. Esta renta ilegal sostenía el fenómeno del microtráfico en el sector, motivo por el que su captura representa un duro golpe a la financiación criminal en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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