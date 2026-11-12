Por: Portal Bogotá

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La medida de pico y placa implementada en Bogotá busca regular la circulación de vehículos en la ciudad, con el fin de reducir la congestión vial y contribuir a una mejor movilidad. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), este viernes 13 de noviembre de 2026, la restricción para vehículos particulares estará vigente desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. En esta jornada específica, correspondiente a un día impar, podrán circular únicamente los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

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En el caso de los taxis, la SDM ha dispuesto un horario ligeramente diferente: de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Para este segmento del parque automotor, este viernes están habilitados para circular los taxis cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta diferenciación permite una administración particular para los vehículos de servicio público, facilitando el transporte de pasajeros y ajustándose a la demanda de la ciudad.

Por otro lado, los vehículos de servicio de transporte especial, conocidos comúnmente como 'placa blanca', también cuentan con una regulación especial. Para estos automotores —que incluyen transporte escolar, empresarial o de turismo—, la franja de pico y placa va de lunes a sábado, entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m. Durante el viernes 13 de noviembre, los vehículos de este grupo que podrán circular son aquellos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Para las personas interesadas en quedar exentas de la restricción, la SDM ofrece la opción del Pico y Placa Solidario. Este mecanismo permite, mediante un pago específico, que usuarios de vehículos particulares puedan transitar sin limitaciones. El trámite solo puede realizarse a través de la plataforma oficial de la entidad, disponible en www.movilidadbogota.gov.co. En la página, el pago se efectúa exclusivamente mediante el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE). La Secretaría reitera enfáticamente que no existen intermediarios ni sitios web alternos autorizados para este proceso, por lo que invita a no caer en posibles fraudes ofrecidos por fuentes no verificadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué placas pueden circular en Bogotá este viernes 13 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, este viernes 13 de noviembre de 2026 pueden circular en Bogotá los vehículos particulares cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que los taxis y los vehículos de servicio especial (‘placa blanca’) permiten la circulación de aquellos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario en Bogotá y cómo puede accederse?

El Pico y Placa Solidario es un mecanismo oficial que permite a los ciudadanos pagar para quedar exentos de la medida de pico y placa. El trámite debe realizarse únicamente en la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, utilizando el canal de pago PSE; no existen intermediarios ni otros portales autorizados para este fin.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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