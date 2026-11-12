Por: Portal Bogotá

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Si usted vive en Bogotá o planea visitar la ciudad, consultar el pronóstico del clima para este viernes 13 de noviembre de 2026 es fundamental para organizar sus actividades. Según la información publicada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), Bogotá tendrá una madrugada con cielo parcialmente nublado y tiempo seco, con una temperatura mínima que rondará los 8 °C. De acuerdo con IDIGER, en la mañana persistirá el tiempo seco, aunque el cielo se mantendrá entre nublado y parcialmente nublado. Estas condiciones permiten prever una jornada mayoritariamente estable, aunque no se descartan variaciones durante el resto del día.

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Para aprovechar al máximo el pronóstico del tiempo y estar prevenido frente a eventuales lluvias o cambios climáticos, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) ofrece una plataforma para consultar en tiempo real la temperatura, las probabilidades de lluvia y el estado actual del clima en la capital. A través de SAB es posible tomar decisiones informadas sobre los desplazamientos y las actividades en el Distrito Capital.

En el contexto de este periodo, el IDIGER ha explicado que el fenómeno de El Niño 2026, definido como un evento de variabilidad climática natural que calienta las aguas del Pacífico tropical y afecta patrones atmosféricos globales, influye de forma significativa en la ciudad. Para Bogotá y regiones como la Andina y el Caribe, una de las principales consecuencias de El Niño es la reducción de lluvias y el aumento de las temperaturas. Sin embargo, el instituto aclara que la presencia de El Niño no elimina la segunda temporada de lluvias en la capital, por lo cual, entre octubre y parte de noviembre, pueden presentarse lloviznas, fuertes vientos o granizadas.

Si usted desea consultar el pronóstico de lluvias en su zona, hacerlo es fácil: debe ingresar al portal mapas.bogota.gov.co, seleccionar el tipo de mapa 'Lluvias' y buscar la dirección que le interese. Así, podrá saber de manera rápida si en ese lugar específico está lloviendo o el cielo se encuentra despejado.

Recuerde que tener información actualizada sobre el estado del clima le permite adaptarse a las condiciones meteorológicas y prevenir afectaciones durante sus trayectos diarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño 2026 el clima en Bogotá?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), el fenómeno de El Niño 2026 provoca una reducción en la cantidad promedio de lluvias y un aumento en las temperaturas en Bogotá, aunque no elimina la temporada de lluvias ni la posibilidad de eventos como lloviznas o granizadas entre octubre y parte de noviembre.

¿Cómo consultar el mapa de lluvias de Bogotá en tiempo real?

Para saber si está lloviendo en una zona específica de Bogotá, usted debe ingresar a mapas.bogota.gov.co y seleccionar el mapa llamado 'Lluvias', luego escribir la dirección deseada en el buscador y elegir la opción que aparece. Así obtendrá información actualizada sobre el estado de lluvias en esa área.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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