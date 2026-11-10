Por: Portal Bogotá

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El proyecto Metro de Bogotá continúa impulsando oportunidades laborales para habitantes de la capital, esta vez a través de una feria de empleo promovida por la Alcaldía Local de Kennedy, según información publicada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá. La convocatoria destaca la relevancia de la iniciativa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, dirigida a vincular a personas interesadas en participar en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, uno de los desarrollos más significativos para la movilidad urbana.

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Quienes deseen participar pueden acercarse este miércoles 11 de noviembre a la plazoleta de la Alcaldía Local de Kennedy, ubicada en la Transversal 78K # 41A - 04 Sur, entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m. Allí se ofrecerán diferentes vacantes para diversos perfiles laborales, desde cargos operativos hasta técnicos y profesionales, lo que amplía las posibilidades para postulantes con distintos niveles de experiencia. Según se publicó en la red social X por la cuenta oficial del Metro de Bogotá, se invita a los interesados a llevar su hoja de vida actualizada para ser parte del proceso de selección.

La convocatoria puntualiza algunas de las plazas disponibles, como auxiliar de obra, técnico electricista, oficial hidráulico, cadenero, auxiliar de señalización, aparejador, operador de minicargador, auxiliar de tráfico, plomero, ayudante de plomería, técnico de aire acondicionado, ingeniero de obra, operador de grúa pórtico, soldador y mampostero. Esta diversidad de opciones laborales permite que personas con diferentes competencias y grados de formación tengan una oportunidad real de sumarse a este importante proyecto de infraestructura.

Para quienes buscan empleo de forma activa en la ciudad, la Alcaldía de Bogotá también recuerda que existe un canal en WhatsApp llamado "Empleo en Bogotá". A través de este canal se divulgan nuevas oportunidades laborales, recomendaciones útiles para enfrentar los procesos de selección, información sobre convocatorias a cursos gratuitos y certificables, así como orientaciones para redactar una hoja de vida efectiva. De acuerdo con la información oficial, mantenerse actualizado en estas plataformas puede ampliar las posibilidades de encontrar un empleo acorde a sus intereses y habilidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los perfiles laborales más solicitados para trabajar en la Línea 1 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con la Alcaldía Local de Kennedy y el Metro de Bogotá, los cargos más convocados durante esta feria de empleo incluyen auxiliar de obra, técnico electricista, oficial hidráulico, operador de minicargador, ingeniero de obra, soldador y mampostero, entre otras posiciones técnicas y operativas.

¿Cómo encontrar oportunidades de empleo en Bogotá a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá?

Según la información oficial proporcionada en los canales de la Alcaldía de Bogotá, el canal de WhatsApp Empleo en Bogotá es una herramienta en la que se publican ofertas de empleo, convocatorias, consejos para procesos de selección y guías para crear hojas de vida efectivas; solo necesita suscribirse para recibir actualizaciones y mantenerse informado completamente gratis.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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