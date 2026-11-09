Por: El Espectador

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Las personas interesadas en encontrar trabajo en Bogotá contarán con numerosas opciones laborales esta semana. Según información de El Espectador, entre el 9 y el 14 de noviembre se habilitarán 2.946 vacantes, de las cuales cerca de 1.200 serán ofrecidas en tres ferias presenciales organizadas por la Agencia de Empleo de Bogotá. Uno de estos eventos está enfocado especialmente en la población migrante, con 500 plazas destinadas a este grupo.

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La primera jornada se desarrollará el jueves 12 de noviembre, entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, en la Plaza de Mercado de Las Cruces, ubicada en la calle 1F #4-60. Allí se brindarán oportunidades específicas para migrantes. Ese mismo día, también habrá una feria en Fontibón, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en el Centro Empresarial Dorado Plaza. En esta sede, se pondrán a disposición 100 vacantes para perfiles como asesores comerciales, cajeros, personal de atención al cliente, auxiliares de bodega y de seguridad de almacén.

El viernes 13 de noviembre se realizará la tercera jornada, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Centro de Encuentro para las Víctimas de La Gaitana, en Suba. En ese espacio se ofertarán más de 600 empleos en áreas que comprenden comercio, ventas, logística, producción, construcción, transporte, salud, mantenimiento y actividades administrativas.

Además de las ferias presenciales, el Servicio Público de Empleo presenta 1.746 vacantes adicionales para la semana en su plataforma virtual. De estas, 954 están dirigidas a quienes poseen estudios de educación básica primaria, secundaria o son bachilleres, lo que se traduce en una alternativa para quienes no cuentan con formación técnica ni profesional. También hay oportunidades focalizadas: 606 para jóvenes entre 18 y 28 años, 357 para mujeres, 365 para personas mayores de 50 años, 273 para población con discapacidad, 185 para personas sin experiencia y 205 para profesionales. Es importante aclarar, según detalla El Espectador, que una misma vacante puede estar dirigida a más de un grupo poblacional.

Entre los cargos ofertados hay tecnólogas y tecnólogos en radiología, ejecutivos comerciales, operadores logísticos, médicos, analistas de nómina, montacarguistas, asesores de ventas, operarios de producción, cocineros, mecánicos, electricistas, maestros de obra, soldadores, auxiliares de enfermería, conductores de ambulancia y contadores, entre otros.

Quienes necesiten orientación en su búsqueda laboral pueden acudir desde el 9 hasta el 14 de noviembre al Centro de Encuentro para las Víctimas de La Gaitana, donde la Unidad Móvil de Empleo ofrecerá asesoría gratuita de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, y el sábado hasta el mediodía. Allí es posible registrar la hoja de vida, consultar vacantes y fortalecer el perfil de empleo mediante formación para el trabajo. Además, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico recomienda revisar cuidadosamente los requisitos de cada cargo antes de postularse. Los interesados también tienen disponible el canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ para informarse sobre nuevas oportunidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los perfiles laborales más solicitados en las ferias de empleo de Bogotá?

Según lo reportado por El Espectador, los perfiles más buscados en estas jornadas incluyen tecnólogos en radiología, ejecutivos comerciales, operadores logísticos, médicos, analistas de nómina, montacarguistas, asesores de ventas, operarios de producción, cocineros, mecánicos, electricistas, maestros de obra, soldadores, auxiliares de enfermería, conductores de ambulancia y contadores.

¿Qué servicios de orientación laboral ofrece la Unidad Móvil de Empleo en Suba?

De acuerdo con El Espectador, la Unidad Móvil de Empleo brinda asesoría gratuita para registrar hojas de vida, consultar oportunidades laborales y acceder a orientación ocupacional, además de acompañamiento para fortalecer el perfil profesional mediante formación para el trabajo durante la semana de la convocatoria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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