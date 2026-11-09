Por: Portal Bogotá

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El Planetario de Bogotá, reconocido espacio cultural administrado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), será el escenario que albergará un evento singular el próximo 21 de noviembre de 2026, a las 8:00 p. m. En esta ocasión, la agrupación La Chiva Gantiva presentará ‘Vuelve la mugre Colombia’, un espectáculo musical que lleva la propuesta artística del grupo a nuevas dimensiones de experimentación sensorial y conceptual, según la información difundida en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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La particularidad de este evento reside en la integración de una puesta en escena visual inédita para la banda. Por primera vez, cada pieza musical del repertorio contará con su propia creación visual, concebida de manera específica para acompañar la música y aprovechar las posibilidades del domo del Planetario. Las entradas para el concierto están disponibles con boletería, lo que invita directamente al público a vivir una experiencia audiovisual envolvente.

Detrás de esta propuesta innovadora está Rafael Espinel, fundador, líder y principal compositor de La Chiva Gantiva. Espinel ha sido el artífice de la identidad gráfica y estética del grupo, y en ‘Vuelve la mugre Colombia’ desarrolló visuales que dialogan con el contenido de cada canción. Esta búsqueda de nuevos lenguajes simbólicos y sensoriales se concreta en una serie de piezas audiovisuales pensadas para el espacio inmersivo del Planetario de Bogotá, marcando un hito en la trayectoria de la agrupación.

La Chiva Gantiva surgió en Bruselas y ha forjado una identidad musical que trasciende fronteras, mezclando ritmos tradicionales colombianos con influencias afrodescendientes, rock, hip hop y electrónica. Con más de quince años de historia, el grupo ha presentado su música en más de cuarenta países, siempre construyendo puentes entre diferentes culturas y explorando nuevas formas de expresión.

En febrero de 2026, lanzaron el video de ‘Mugre’, dirigido también por Espinel, donde abordan temáticas como la saturación digital, el consumo automático de información y la dependencia de los algoritmos. Dicho trabajo refuerza la sinergia entre los lenguajes musicales y visuales, unificando su discurso artístico y conceptual. Con ‘Vuelve la mugre Colombia’, La Chiva Gantiva reafirma su carácter exploratorio y vanguardista, al tiempo que invita al público de Bogotá a una experiencia distinta y memorable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ofrece el concierto ‘Vuelve la mugre Colombia’ de La Chiva Gantiva en el Planetario de Bogotá?

El concierto ‘Vuelve la mugre Colombia’ se destaca por la propuesta inédita de La Chiva Gantiva, en la que cada canción estará acompañada por creaciones visuales originales, diseñadas específicamente para el domo del Planetario de Bogotá. Esta presentación busca fusionar la música con experiencias visuales inmersivas, en un formato que la agrupación presenta por primera vez, bajo la dirección creativa de Rafael Espinel, su fundador y líder.

¿Quién es Rafael Espinel y cuál ha sido su rol en La Chiva Gantiva?

Rafael Espinel es el fundador, líder y principal compositor de La Chiva Gantiva. Ha sido responsable de definir la identidad gráfica y estética de la agrupación, además de dirigir iniciativas como el video ‘Mugre’ y la propuesta visual de ‘Vuelve la mugre Colombia’. Su trabajo ha sido clave para el desarrollo artístico del grupo, tanto en la composición musical como en la creación de contenidos audiovisuales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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