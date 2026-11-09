Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Nicky Jam alista su regreso a Cali con concierto en el Pascual Guerrero

Sigue a PULZO en Discover

Cali será escenario de un esperado encuentro entre Nicky Jam, una de las estrellas más reconocidas de la música urbana, y sus seguidores. El artista tiene programado un concierto el 21 de noviembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, donde se reunirá con distintas generaciones de fanáticos. De acuerdo con 90 Minutos, el evento contará, además, con la participación de Corridos del Rey, Juan Duque y DJ Vett, lo que promete una jornada llena de sonidos diversos provenientes de la escena musical actual.

La visita del artista puertorriqueño-estadounidense tiene un matiz especial, ya que representa la oportunidad de disfrutar en vivo de aquellas canciones emblemáticas que acompañaron la expansión internacional del reguetón. En ese sentido, el repertorio presentado abarcará distintos momentos de la trayectoria de Nicky Jam, desde sus inicios hasta los más recientes lanzamientos y colaboraciones, consolidándolo como un referente del género. Según la información oficial citada en 90 Minutos, la expectativa es alta entre quienes desean corear tanto sus temas clásicos como sus nuevas producciones.

En medio de la anticipación por el concierto en Cali, Nicky Jam lanzó “Tesoriiito”, un sencillo de corte romántico que revela una faceta distinta en su carrera. Esta canción cobra aún mayor relevancia al ser la primera vez en que el artista aparece en un videoclip junto a su esposa, reflejando así un momento personal dentro de su camino musical. El lanzamiento de este tema también se considera un adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio, previsto para 2027, lo que incrementa la expectativa sobre las direcciones creativas que podría explorar próximamente.

A lo largo de su carrera, Nicky Jam ha sabido combinar reguetón, sonidos urbanos y colaboraciones con artistas de diferentes generaciones, lo que, según 90 Minutos, ha sido clave para su vigencia y conexión con públicos internacionales. Su habilidad para alternar entre canciones románticas y piezas diseñadas para el baile ha cimentado su permanencia en la industria musical.

El evento del 21 de noviembre no solo representa un espectáculo para los seguidores de Nicky Jam, sino que también suma una nueva cita al calendario musical de Cali, reafirmando al Pascual Guerrero como epicentro de conciertos esperados. Se proyecta una noche cargada de emociones, donde el público podrá disfrutar de éxitos reconocidos y descubrir las novedades de la etapa actual del artista.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Nicky Jam en Cali?

El concierto de Nicky Jam está programado para el 21 de noviembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, de acuerdo con lo publicado por 90 Minutos. Este evento reunirá a los fanáticos del reguetón y la música urbana en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital del Valle del Cauca.

¿Qué novedades presentará Nicky Jam en su concierto en Cali?

Nicky Jam presentará “Tesoriiito”, su más reciente sencillo de tono romántico, en el que aparece junto a su esposa en el videoclip, mostrando una etapa personal y creativa diferente. Según 90 Minutos, este lanzamiento anticipa parte de lo que será su nuevo álbum, previsto para 2027, y se suma a un repertorio que recorrerá diversos momentos de su carrera.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.