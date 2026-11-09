Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El Parque El Peñón se convertirá en el escenario principal de ‘De Borondo’, una feria comercial y cultural especialmente concebida para destacar el talento local y fortalecer los lazos entre los creadores de Cali, sus habitantes y quienes visitan la ciudad. De acuerdo con información del Noticiero 90 Minutos, la cita está programada para el jueves 12 de noviembre, desde las 4:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche, en esta reconocida zona del oeste caleño, situada en la intersección de la Calle 3 Oeste con Carrera 2 Oeste.

Sigue a PULZO en Discover

Esta versión de ‘De Borondo’ reunirá a más de 100 emprendedores que presentarán sus productos y proyectos innovadores, en conjunto con alrededor de 30 establecimientos comerciales y gastronómicos que hacen parte activa del sector y se suman a la agenda del evento. Según la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, esta iniciativa tiene como propósito impulsar el consumo local y ofrecer plataformas de visibilidad y oportunidad a quienes apuestan por el desarrollo económico de la ciudad desde el emprendimiento.

El evento no solo tendrá una muestra comercial de alto nivel; también contará con dos tarimas en simultáneo para espectáculos de DJs y músicos en vivo que animarán la jornada durante la tarde y la noche. Además, está previsto un espacio ‘pet-friendly’, es decir, una zona pensada para que los asistentes puedan disfrutar en compañía de sus mascotas, enriqueciendo así la experiencia para las familias y personas amantes de los animales.

En cuanto a la logística y la ubicación, el Parque El Peñón es el epicentro del encuentro y está conectado con vías relevantes como Avenida Colombia, así como las carreras 1, 2, 3, 3A, 4 Oeste y las calles 1 y 3 Oeste, lo que facilita la llegada de visitantes de diferentes zonas de Cali. La organización recalca la importancia de estos espacios para fortalecer la economía local y propiciar encuentros ciudadanos en lugares públicos tradicionales.

El impulso de la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Desarrollo Económico busca propagar una cultura de consumo responsable centrada en productos locales y la integración de la ciudadanía en propuestas que llenan de vida los espacios urbanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la feria ‘De Borondo’ y qué actividades ofrece en el Parque El Peñón?

La feria ‘De Borondo’, según el Noticiero 90 Minutos y la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, involucra más de 100 emprendimientos locales y cerca de 30 negocios gastronómicos y comerciales del sector. Ofrece una muestra variada de productos, innovaciones, eventos musicales con DJs y artistas, así como zonas ‘pet-friendly’, todo en un ambiente al aire libre en el Parque El Peñón.

¿Cuándo y cómo se puede acceder al evento ‘De Borondo’ en Cali?

De acuerdo con la información proporcionada, el evento tendrá lugar el jueves 12 de noviembre, entre las 4:00 p. m. y las 11:00 p. m., en el Parque El Peñón. El acceso se facilita por vías como Avenida Colombia, Carrera 1 Oeste, Calle 1 Oeste y otras, permitiendo que tanto visitantes de la ciudad como locales puedan llegar sin inconvenientes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.