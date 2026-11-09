Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del tiempo, conocido en términos técnicos como pronóstico meteorológico, consiste en la utilización de herramientas científicas y tecnológicas para anticipar las condiciones atmosféricas en un lugar y momento determinados. Esta labor es realizada por expertos, quienes recolectan datos en tiempo real relacionados con temperatura, humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, junto con registros de precipitaciones. De acuerdo con la información expuesta, dichos datos se obtienen gracias a recursos avanzados como satélites de observación, radares y estaciones meteorológicas repartidas estratégicamente.

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Una vez recopilados estos datos, los meteorólogos los procesan mediante modelos matemáticos altamente complejos, que se ejecutan en equipos de gran capacidad computacional. La finalidad es obtener simulaciones del comportamiento del clima. Según lo señalado, este proceso es clave para alcanzar pronósticos cada vez más precisos, lo que redunda en beneficio tanto de autoridades como de ciudadanos.

La importancia social y económica de estos pronósticos es indiscutible. En materia de seguridad civil, permiten emitir alertas tempranas ante fenómenos extremos como huracanes, tormentas, inundaciones o periodos de sequía, brindando así el tiempo suficiente para tomar medidas preventivas que resguardan vidas humanas. La posibilidad de anticipar este tipo de eventos resulta fundamental para la toma de decisiones a diferentes niveles.

En el ámbito económico, los sectores estratégicos dependen de la meteorología para operar de manera eficiente. Por ejemplo, la agricultura utiliza las predicciones para planificar épocas de siembra, riego y cosecha, minimizando riesgos y maximizando el rendimiento. De igual forma, la aviación y la navegación marítima ajustan sus rutas con base en el estado del tiempo, lo que garantiza trayectos seguros y eficientes. También el sector energético emplea estos datos para prever la demanda eléctrica y organizar la producción de energía, especialmente en fuentes renovables como la solar y la eólica.

Para el día de hoy en Cali, y de acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), se prevé un cielo con nubosidad parcial y un predominio del tiempo seco. La fuerte insolación durante el día llevará a un aumento notorio de la temperatura, especialmente hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, mientras que horas posteriores presentarán ambiente templado y estable. Según la cuenta oficial de la CVC en X, la probabilidad de lluvias es baja, manteniéndose estable también para el día siguiente en la región andina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las herramientas utilizadas para el pronóstico del clima?

El pronóstico del tiempo se basa en la recopilación de datos mediante satélites, radares y estaciones meteorológicas. Estos dispositivos ofrecen información clave como temperatura, humedad, presión atmosférica, viento y precipitaciones. Los datos se procesan utilizando modelos matemáticos en computadoras de alta capacidad, permitiendo a los meteorólogos anticipar el estado de la atmósfera para tomar decisiones oportunas y acertadas.

¿Por qué el pronóstico del tiempo es importante para la economía y la seguridad?

El pronóstico meteorológico es esencial tanto para sectores económicos como para la seguridad de la sociedad. Sectores como la agricultura, la aviación, la navegación y el energético dependen de estas predicciones para planificar operaciones y evitar riesgos. Además, permite alertar sobre fenómenos extremos, protegiendo vidas y reduciendo pérdidas materiales, de acuerdo con la información suministrada por la CVC.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.