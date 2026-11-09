Comprar por internet se ha convertido en una alternativa cada vez más habitual para los colombianos. Los descuentos, la variedad de productos y la posibilidad de recibir los pedidos en casa hacen que fechas como Black Friday y Cyber Monday despierten el interés de miles de consumidores.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Mantener limpio el escritorio sin usar trapos es muy fácil; aspiradora vale menos de $ 50.000)

Sin embargo, detrás de algunas ofertas que parecen imperdibles también pueden esconderse páginas fraudulentas diseñadas para robar dinero e información personal.

El crecimiento del comercio electrónico en el país muestra la dimensión de este fenómeno. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), durante el segundo trimestre de 2026 se registraron 223,87 millones de transacciones digitales, una cifra que representa un aumento del 31,1 % frente al mismo periodo de 2025.

Lee También

Este movimiento también plantea nuevos retos en materia de seguridad. A medida que más personas utilizan internet para comprar, los delincuentes encuentran oportunidades para suplantar establecimientos comerciales, distribuir enlaces engañosos y conseguir información que después puede utilizarse para cometer fraudes.

De acuerdo con el estudio True Cost of Fraud 2026, elaborado por LexisNexis Risk Solutions, el 43 % de las pérdidas por fraude de las organizaciones colombianas se produce durante el momento de hacer una transacción. Este dato evidencia que el proceso de pago es uno de los puntos en los que se concentran los riesgos.

Así funcionan las tiendas falsas que aparecen en temporadas de descuentos

Una de las modalidades que deben tener presentes los compradores es la creación de páginas web que imitan la apariencia de comercios reconocidos. Para conseguirlo, los responsables utilizan logotipos, fotografías de productos, catálogos y diseños similares a los de establecimientos legítimos.

El objetivo es que el consumidor no encuentre diferencias evidentes y termine confiando en el sitio. Una vez dentro, puede encontrarse con ofertas difíciles de ignorar, precios considerablemente bajos y supuestas promociones con tiempo limitado que buscan acelerar la decisión de compra.

El problema aparece cuando la persona intenta pagar. En lugar de completar una transacción legítima, puede terminar entregando los datos de su tarjeta, contraseñas, códigos de autenticación o información personal a quienes están detrás de la página.

Otra modalidad consiste en enviar falsas notificaciones sobre entregas de paquetes o supuestos inconvenientes con pedidos. El mensaje puede indicar que hace falta pagar un valor adicional, actualizar los datos de envío o confirmar información para recibir una compra. Al ingresar al enlace, el usuario puede terminar en un formulario creado para capturar sus datos.

Cinco recomendaciones para evitar estafas al comprar por internet

Ante este panorama, revisar una oferta antes de pagar puede marcar la diferencia entre aprovechar un descuento y convertirse en víctima de un fraude. Estas son algunas medidas que ayudan a reducir los riesgos durante Black Friday y Cyber Monday:

Revisar la dirección de la página antes de comprar: no basta con reconocer el logotipo o los colores de una tienda. Es importante comprobar que la dirección electrónica corresponda al sitio oficial y evitar ingresar desde enlaces recibidos por mensajes o publicaciones sospechosas. Comparar los descuentos antes de tomar una decisión: una promoción demasiado atractiva puede ser una señal de alerta, especialmente si exige pagar inmediatamente. Consultar el mismo producto en otros establecimientos permite identificar diferencias de precio que merecen una revisión. No entregar contraseñas ni códigos de seguridad: los datos bancarios, las claves y los códigos de autenticación son información privada. Ninguna promoción debería justificar que una persona los comparta por llamadas, chats o formularios de procedencia desconocida. Comprobar los datos del pago: antes de autorizar una transacción, hay que revisar el valor que se va a cobrar y el destinatario del dinero. También es recomendable utilizar plataformas de pago reconocidas y activar las notificaciones del banco para detectar movimientos que no correspondan a las compras realizadas. Evitar las compras desde redes públicas o dispositivos desconocidos: las conexiones Wi-Fi abiertas y los computadores compartidos no son la mejor alternativa para ingresar información financiera. Lo recomendable es utilizar una conexión privada y mantener actualizados el celular, el computador y las aplicaciones.

El comercio electrónico también tiene responsabilidad en la seguridad

La prevención no depende exclusivamente de que los consumidores aprendan a identificar enlaces sospechosos. Los establecimientos que venden por internet también deben implementar mecanismos para proteger los datos de sus clientes y detectar comportamientos que puedan indicar una operación fraudulenta.

La suplantación de comercios reconocidos es uno de los riesgos que adquiere relevancia durante las temporadas de descuentos, según Simbad Ceballos, CEO de OlimpIA, compañía especializada en confianza digital. Los delincuentes aprovechan la confianza que generan determinadas marcas para atraer compradores hacia sitios que aparentan ser legítimos.

Por ello, es importante fortalecer los procesos de verificación de identidad. Entre las alternativas disponibles se encuentra la validación biométrica, que puede utilizarse en momentos específicos de una transacción para comprobar que quien realiza la operación es realmente la persona que dice ser.

Este tipo de controles puede complementar otras herramientas de seguridad de los comercios, como la identificación de movimientos inusuales y los mecanismos para proteger la información de los usuarios.

Una tienda con apariencia profesional no necesariamente es legítima, así como un anuncio que utiliza el nombre de una marca conocida no garantiza que la promoción sea verdadera. Por eso, antes de ingresar los datos bancarios, conviene comprobar quién está detrás del comercio y verificar que el proceso de pago sea seguro.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.