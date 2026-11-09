La autonomía, la resistencia y las herramientas de inteligencia artificial se han convertido en algunos de los aspectos que los fabricantes de celulares buscan fortalecer para diferenciar sus dispositivos. En ese contexto, HONOR anunció la llegada del 600 Elite a Colombia, un equipo que apuesta por una batería de gran capacidad, certificaciones de protección y funciones de fotografía asistidas por IA.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de sus principales atributos es la batería de 8.100 mAh con tecnología Li-ion Polymer, una capacidad que busca responder a las necesidades de quienes utilizan el celular durante buena parte del día para trabajar, consumir contenido, tomar fotografías o comunicarse. El dispositivo también incorpora carga rápida por cable HONOR SuperCharge de 45 W y carga reversible de 7,5 W, que permite compartir energía con otros equipos compatibles.

Sin embargo, la autonomía no es el único aspecto con el que la compañía busca diferenciar este lanzamiento. El HONOR 600 Elite también cuenta con certificaciones IP68, IP69 e IP69K, relacionadas con la protección frente al polvo y al agua, incluso en condiciones de alta presión.

Lee También

A esto se suma una certificación SGS de cinco estrellas en resistencia a caídas e impactos de hasta 2,5 metros, según la información entregada por el fabricante.

HONOR 600 Elite apuesta por la resistencia y una pantalla de 120 Hz

En cuanto a su diseño y características de visualización, el teléfono incorpora una pantalla LCD HONOR Full View de 6,87 pulgadas, con resolución de 1592 x 720 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. Esta última característica permite una visualización más fluida al desplazarse por aplicaciones, navegar por internet o interactuar con diferentes contenidos.

El panel también alcanza un brillo pico HBM de 1.020 nits, una característica pensada para facilitar la lectura cuando se utiliza el dispositivo en espacios con bastante iluminación.

En su interior, el equipo funciona con un procesador Snapdragon 4 Gen 4 y dispone de 256 GB de almacenamiento. También incluye 8 GB de memoria RAM física, acompañados de la tecnología HONOR RAM Turbo, que suma hasta 16 GB de memoria virtual para alcanzar una capacidad anunciada de hasta 24 GB.

Esta combinación busca ofrecer mayor capacidad para ejecutar varias aplicaciones y mantener diferentes tareas abiertas, aunque la memoria virtual no equivale al rendimiento de la memoria RAM física.

Cámara de 108 MP y funciones de inteligencia artificial

El apartado fotográfico es otro de los elementos destacados del HONOR 600 Elite. Su cámara principal cuenta con un sensor de 108 megapíxeles y apertura f/1.75, acompañado de un zoom de hasta 8 aumentos.

Entre sus herramientas adicionales se encuentran las funciones de fotografía en movimiento y captura de sonrisas asistidas por inteligencia artificial, con las que busca facilitar la obtención de imágenes en diferentes situaciones.

El dispositivo también llega con MagicOS 10, basado en Android 16. Una de las novedades de ‘software’ es ‘Imagen a video IA 2.0’, herramienta que permite transformar fotografías estáticas en secuencias de video mediante inteligencia artificial.

Esta función hace parte de la apuesta de HONOR por incorporar herramientas creativas directamente en sus dispositivos. De acuerdo con la compañía, se trata del primer sistema multimodal de su tipo en el mundo, aunque su funcionamiento y resultados dependerán de las capacidades de procesamiento y de las condiciones de las imágenes utilizadas.

Precio del HONOR 600 Elite en Colombia y beneficios de lanzamiento

El HONOR 600 Elite llega al mercado colombiano con un precio base de 2’499.900 pesos y estará disponible en dos colores: Dorado Desierto y Negro Terciopelo.

Su comercialización se realizará mediante operadores y establecimientos aliados, entre ellos Claro, Tigo, Alkosto, Falabella, Ktronix, AlKomprar, WOM, y Éxito.

Durante la etapa de lanzamiento, HONOR ofrecerá el dispositivo en combo con un smartwatch HONOR Watch X5i y unos audífonos HONOR Choice. La propuesta también contempla beneficios de posventa que incluyen dos años de garantía del equipo por fallas de calidad, dos años de respaldo para la batería, un año de cobertura por daños accidentales —incluidos los relacionados con líquidos— y un año de reemplazo de pantalla por caídas.

Adicionalmente, quienes compren el celular antes del 15 de diciembre de 2026 podrán acceder al reemplazo total del equipo durante los primeros seis meses, siempre que el centro de servicio identifique un defecto de fábrica.

Con este lanzamiento, HONOR amplía su catálogo en Colombia con un celular que combina una batería de alta capacidad, protección frente a diferentes condiciones ambientales y herramientas de inteligencia artificial.

Su precio de 2,5 millones de pesos lo ubica en un segmento en el que será importante evaluar no solo sus cifras de autonomía y resistencia, sino también el equilibrio entre procesador, pantalla, fotografía y experiencia de uso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.