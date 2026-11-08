Por: El Espectador

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El centro de datos Ilkari, ubicado en Tocancipá, ofrece una visión particular sobre el funcionamiento interno de estas infraestructuras tecnológicas que, aunque esenciales para el procesamiento de información de empresas y entidades públicas, suelen ser lugares poco visibles para el público general. En este lugar, el aire frío que circula entre los gabinetes y servidores tiene la misión crucial de mantener bajo control la temperatura interna. Se trata de un proceso continuo: el aire recoge el calor producido por los equipos, regresa a las unidades refrigerantes, se enfría y vuelve a iniciar su recorrido en el interior del centro.

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De acuerdo con la información proporcionada por Eduardo Espinel, director del centro y responsable de vigilar cada aspecto de la operación, Ilkari se posiciona como un centro de datos de tamaño medio, que ha comenzado con una capacidad inicial de 1,2 megavatios y cuenta con planes de crecer gradualmente en varias fases. Aunque no alcanza la magnitud de los grandes complejos dedicados al procesamiento de enormes volúmenes de datos para inteligencia artificial, este centro ilustra cómo varían las características técnicas según la escala de la infraestructura.

Un aspecto relevante subrayado en el funcionamiento de Ilkari es su sistema de refrigeración, el cual funciona mediante ventilación mecánica y ambiental, a diferencia de otros centros que emplean agua como elemento central para enfriar sus equipos. El uso de agua en grandes cantidades, especialmente en tiempos de mayor atención a los temas ambientales, ha dado lugar a preocupaciones y polémicas a nivel mundial alrededor de los centros de datos, sobre todo en el contexto del auge de la inteligencia artificial. Sin embargo, en el caso de Ilkari, la refrigeración por aire respalda una de las posturas más comunes en la industria, según la que no todos los centros de datos requieren grandes volúmenes de agua para evitar el sobrecalentamiento de sus equipos.

Aunque se presenta el ejemplo de Ilkari como un caso donde la refrigeración puede realizarse exclusivamente con aire, la información indica que sería incorrecto generalizar esta situación a toda la industria. Hay diferencias marcadas según el tamaño, la escala de las operaciones y las necesidades específicas de los equipos presentes en cada centro de datos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el sistema de refrigeración en el centro de datos Ilkari?

El sistema de refrigeración en el centro de datos Ilkari de Tocancipá utiliza aire frío suministrado a través de ventilación mecánica y ambiental. Este aire circula entre los gabinetes de servidores, recoge el calor generado por los equipos, pasa por unidades de enfriamiento y vuelve a distribuirse, manteniendo así una temperatura adecuada en el interior del centro y evitando el sobrecalentamiento sin necesidad de grandes cantidades de agua.

¿Todos los centros de datos emplean refrigeración con aire como Ilkari?

No, no todos los centros de datos emplean exclusivamente refrigeración con aire. De acuerdo con la experiencia de Ilkari, algunos centros de tamaño medio pueden utilizar este sistema; sin embargo, otros, especialmente los de gran escala dedicados a cargas exigentes como las de inteligencia artificial, emplean refrigeración basada en agua, lo que genera debates ambientales sobre el consumo de este recurso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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