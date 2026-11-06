Las promociones de Viernes pueden ser una oportunidad para renovar esos accesorios que se usan todos los días. Entre las alternativas disponibles en Amazon aparecen tres modelos de audífonos inalámbricos con diseños y características distintas, pensados para acompañar actividades como hacer ejercicio, trabajar, estudiar o escuchar música durante los desplazamientos.

Sigue a PULZO en Discover

La selección incluye una referencia de Oraolo con ganchos de sujeción y batería de larga duración, otra opción intrauditiva que anuncia cancelación de ruido y unos audífonos de Raycon con diseño abierto. Estas son algunas de sus características.

1. Oraolo N-Lite 216: audífonos para entrenar y mantenerse en movimiento

Ver producto en Amazon

Una de las opciones de esta selección son los Oraolo N-Lite 216, unos audífonos inalámbricos que incorporan ganchos de silicona para sujetarse alrededor de las orejas. Este diseño busca ofrecer mayor estabilidad durante actividades como correr, caminar o entrenar en el gimnasio.

Lee También

Entre sus características se encuentra una autonomía anunciada de hasta 48 horas de reproducción al combinar los audífonos con el estuche de carga. También cuentan con conectividad Bluetooth 6.0, pantalla LED para consultar el nivel de batería y resistencia al agua IPX6, una característica útil frente al sudor y las salpicaduras.

Su sistema de micrófonos ENC está pensado para ayudar a reducir el ruido de fondo durante las llamadas. Es importante tener en cuenta que esta función no equivale necesariamente a la cancelación activa de ruido para escuchar música.

Ver producto en Amazon

2. Audífonos inalámbricos con cancelación de ruido: una alternativa para concentrarse

Ver producto en Amazon

La segunda alternativa es un modelo de diseño intrauditivo que anuncia cancelación de ruido. Este tipo de audífonos puede resultar atractivo para quienes suelen escuchar música, pódcast o contenido de audio mientras trabajan, estudian o se desplazan.

Su formato busca ajustarse directamente al oído y ofrecer una experiencia de escucha más envolvente que la de los diseños abiertos. Antes de comprarlos, conviene revisar en la ficha de Amazon los detalles sobre autonomía, conectividad, controles y el tipo de cancelación de ruido que incorpora, para confirmar que se ajustan a las necesidades de cada usuario.

Ver producto en Amazon

3. Raycon: audífonos de diseño abierto para escuchar sin aislarse del entorno

Ver producto en Amazon

La tercera opción es de Raycon, una marca que presenta este modelo con un diseño abierto y ganchos ajustables para sujetarse a la oreja. A diferencia de los audífonos que sellan el canal auditivo, este formato permite mantener una mayor percepción de los sonidos del entorno mientras se escucha contenido.

El modelo incluye micrófonos duales, conectividad Bluetooth y resistencia al agua IPX5. Además, la marca anuncia hasta 40 horas de autonomía, una característica que puede resultar práctica para quienes buscan utilizarlos durante distintas actividades del día.

Por su diseño, pueden ser una alternativa para caminar, hacer ejercicio o escuchar música sin desconectarse por completo de lo que ocurre alrededor.

Ver producto en Amazon

¿Cuál de estos audífonos elegir?

La decisión depende del uso que se les quiera dar. Los Oraolo N-Lite 216 destacan por sus ganchos de sujeción y la autonomía anunciada de hasta 48 horas; el segundo modelo puede llamar la atención de quienes buscan una opción con cancelación de ruido, mientras que los Raycon tienen un diseño abierto pensado para mantener el contacto con el entorno.

Las tres referencias aparecen entre las opciones para revisar durante las promociones de Viernes en Amazon. Los precios, descuentos y disponibilidad pueden cambiar, por lo que es recomendable consultar la publicación de cada producto antes de realizar la compra.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.