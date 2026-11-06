Comprar un televisor nuevo implica comparar más que el tamaño de la pantalla o la resolución. En los últimos años, tecnologías como Mini LED han ganado protagonismo por su capacidad para mejorar la iluminación, el contraste y la reproducción de colores. Sin embargo, dos televisores que utilizan este sistema pueden ofrecer resultados diferentes, por lo que conviene conocer algunos aspectos técnicos antes de tomar una decisión.

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(Vea también: ¿Qué hace diferente a un televisor Mini LED? Estas son las claves que debe saber antes de comprar)

Mini LED es una evolución de los televisores LED tradicionales. Su principal diferencia está en el uso de diodos emisores de luz de menor tamaño, que permiten distribuir la iluminación en más zonas y tener un control más preciso sobre las partes claras y oscuras de la imagen.

Esta característica puede marcar una diferencia al ver películas, partidos de fútbol o videojuegos, especialmente cuando el contenido tiene escenas con contrastes pronunciados. No obstante, para saber si un modelo realmente ofrece buenas prestaciones, hay cinco características que vale la pena revisar.

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El sistema de retroiluminación marca la diferencia

Uno de los primeros aspectos que se deben comparar es la arquitectura de iluminación del televisor. Los modelos LED convencionales utilizan una retroiluminación que no siempre permite controlar con suficiente precisión las diferentes áreas de la pantalla.

Mini LED incorpora diodos más pequeños, lo que facilita distribuir la luz en una mayor cantidad de sectores. Esto permite ajustar la iluminación dependiendo de lo que aparece en cada escena y mejorar la representación de los contenidos.

Por eso, no basta con comprobar que el empaque diga Mini LED. También es importante conocer qué sistema de control utiliza el fabricante y cómo administra la iluminación. Algunas propuestas, como SQD-Mini LED de TCL, combinan esta arquitectura con tecnologías adicionales para trabajar tanto el contraste como la reproducción del color.

La cantidad de zonas de atenuación local y el control de halos

Otro punto importante es la atenuación local, conocida como local dimming. Esta función permite regular de manera independiente diferentes zonas de iluminación para conseguir que las partes oscuras de una imagen no reciban luz innecesaria.

¿En qué se nota? Por ejemplo, cuando una película muestra una ciudad de noche, las ventanas iluminadas y las luces de los vehículos deberían destacar sin que el cielo oscuro pierda profundidad.

Cuando el control de iluminación no es suficientemente preciso, pueden aparecer halos alrededor de los objetos brillantes, un efecto que afecta la calidad de la imagen.

Por eso, conviene revisar cuántas zonas de atenuación tiene el televisor y qué tecnologías incorpora para reducir este fenómeno. TCL, por ejemplo, integra en su sistema SQD-Mini LED una Serie de Atenuación Precisa y una Tecnología de Control de Halo en Todo el Dominio, orientadas a mejorar la separación entre las áreas claras y oscuras.

La reproducción del color debe ser precisa

Tener colores intensos no significa necesariamente que una pantalla reproduzca las imágenes con fidelidad. También importa que las tonalidades se mantengan consistentes y que los colores no se vean artificiales.

En este aspecto, tecnologías como los puntos cuánticos cumplen un papel importante. Estos materiales ayudan a mejorar la reproducción cromática y permiten ampliar la variedad de colores que puede mostrar una pantalla.

Dentro de su propuesta SQD-Mini LED, TCL utiliza Super QLED y un Filtro de Color Ultra. De acuerdo con la compañía, esta combinación incrementa en más del 69 % la precisión del color y permite que determinados modelos alcancen hasta el 100 % de la gama BT.2020, bajo condiciones de prueba específicas.

Al comparar televisores, también es recomendable revisar la cobertura de las gamas de color y las condiciones bajo las cuales se obtuvieron esas cifras.

El brillo HDR es importante para ver contenido durante el día

El brillo es otra especificación que merece atención, especialmente para quienes suelen ver televisión en habitaciones con ventanas o bastante iluminación natural.

Un nivel elevado de brillo permite destacar elementos luminosos en películas y series, además de contribuir a que los contenidos HDR conserven su impacto visual. Sin embargo, no se debe elegir un televisor únicamente por la cifra máxima que aparece en su ficha técnica.

Es importante comprobar si el fabricante habla de brillo máximo, brillo sostenido o brillo máximo HDR, pues son mediciones que no necesariamente representan el mismo comportamiento de la pantalla.

En su catálogo SQD-Mini LED, TCL anuncia que algunos modelos pueden alcanzar hasta 10.000 nits de brillo máximo HDR. Esta cifra depende de la referencia y debe interpretarse teniendo en cuenta las condiciones de medición.

No se debe elegir únicamente por la cantidad de LED

Un error frecuente al comparar televisores es pensar que cuantos más diodos tenga una pantalla, necesariamente ofrecerá una mejor imagen. Aunque la cantidad de componentes influye en la arquitectura de iluminación, su distribución y el sistema encargado de controlarlos también son determinantes.

Un ejemplo de esta diferencia se encuentra en las tecnologías RGB-Mini LED y SQD-Mini LED. La primera utiliza chips de iluminación roja, verde y azul, mientras que la segunda combina retroiluminación Mini LED con puntos cuánticos y filtrado de color.

Según estudios internos de TCL, cada chip SQD-Mini LED puede constituir una zona de atenuación efectiva, mientras que una arquitectura RGB-Mini LED suele necesitar tres chips para formar una zona. Bajo esta comparación, la compañía señala que su sistema puede alcanzar hasta tres veces más zonas de atenuación local utilizando la misma cantidad de LED.

Esto demuestra por qué conviene analizar el funcionamiento completo de la pantalla y no quedarse únicamente con una cifra de componentes.

¿Vale la pena comprar un televisor Mini LED?

Mini LED es una alternativa interesante para quienes buscan un televisor con buenos niveles de brillo, contraste y reproducción de color. Sin embargo, las prestaciones pueden cambiar considerablemente entre fabricantes y referencias.

Antes de comprar, lo recomendable es comparar el sistema de retroiluminación, las zonas de atenuación local, el control de halos, la cobertura de color y el rendimiento HDR. También conviene revisar las características específicas del modelo, en lugar de asumir que todos los televisores que llevan la denominación Mini LED ofrecen la misma experiencia.

Tecnologías como SQD-Mini LED muestran cómo los fabricantes siguen desarrollando nuevas formas de controlar la iluminación y mejorar la calidad de imagen. Al final, una buena elección depende de entender qué hay detrás de cada pantalla y determinar cuáles de esas características responden a las necesidades de cada hogar.

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