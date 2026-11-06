Por: El Espectador

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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (Minciencias) anunció la apertura de dos convocatorias que suman más de 1,4 billones de pesos colombianos (COP) y están dirigidas a fortalecer las capacidades científico-tecnológicas en el país. Esta iniciativa permitirá que alianzas conformadas por instituciones de educación superior, institutos y diversas entidades puedan presentar proyectos orientados a enfrentar desafíos clave en varias regiones colombianas. Según el propio Minciencias, los términos de referencia fueron aprobados de manera unánime por el órgano colegiado de administración y decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación (OCAD), que reúne a representantes de universidades, del Gobierno y de los departamentos. Los fondos provienen de regalías derivadas de la explotación de hidrocarburos y minerales, garantizando así su destinación a impulsar el desarrollo científico regional.

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En palabras del Minciencias, estas convocatorias buscan promover alianzas entre la academia, el Estado, el sector productivo y la sociedad civil para estructurar tanto proyectos regionales como macroproyectos que tengan impacto en varias regiones. Las dos convocatorias estarán abiertas hasta el viernes 13 de noviembre, a las 4 de la tarde. Una de ellas, la convocatoria 54, cuenta con un presupuesto de 927.591 millones de pesos colombianos y tiene como objetivo estructurar un banco de proyectos elegibles que respondan a necesidades territoriales y fortalezcan capacidades científico-tecnológicas. Los proyectos deberán atender desafíos vinculados con la vida y el entorno, la competitividad y economía del conocimiento, o la gobernanza y desarrollo social y territorial, inscribiéndose en al menos una de nueve líneas temáticas propuestas.

La distribución de recursos se realiza entre seis regiones del Sistema General de Regalías, y cada iniciativa debe ejecutarse en, por lo menos, dos departamentos de una misma región, con posibilidad de solicitar hasta 17.177 millones de pesos. Las alianzas deben estar integradas por al menos una institución de educación superior, una entidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, una entidad territorial y un actor que participe o adopte los resultados. La inclusión de jóvenes investigadores, innovadores, estudiantes de maestría y doctores en estancia posdoctoral es requisito obligatorio.

La convocatoria 55, por su parte, dispone de 500.000 millones de pesos para el financiamiento de diez macroproyectos, cada uno con la posibilidad de recibir hasta 50.000 millones. Estas propuestas, de acuerdo con Minciencias, deben ser presentadas por alianzas de al menos tres personas jurídicas nacionales distintas y cubrir dos regiones. Las líneas temáticas incluyen capacidades y servicios científico-tecnológicos compartidos; desarrollo y validación de soluciones en varias regiones; y transferencia, adopción o escalamiento de soluciones validadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para participar en las convocatorias de Minciencias en 2024?

Para poder presentarse a las convocatorias anunciadas por el Ministerio de Ciencias, es obligatorio que las alianzas estén conformadas por al menos una institución de educación superior, una entidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, una entidad territorial y un actor que use o adopte los resultados. Además, los proyectos deben ajustarse a los términos de referencia de cada convocatoria, cubrir al menos dos departamentos en una misma región o dos regiones completas y garantizar la inclusión de jóvenes investigadores y estudiantes de posgrado.

¿Qué es el OCAD y cuál es su función en las convocatorias de regalías en ciencia y tecnología?

El OCAD, que significa órgano colegiado de administración y decisión, es el ente que da el aval final para las convocatorias de Ciencia, Tecnología e Innovación y está conformado por representantes de universidades, el Gobierno nacional y los departamentos. Su función principal es aprobar, mediante unanimidad, los términos de referencia y garantizar que los recursos de regalías se utilicen correctamente para fortalecer capacidades científicas y tecnológicas en las regiones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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