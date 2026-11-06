Por: CENET

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CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, hizo su regreso al mercado de capitales colombiano tras más de 17 años, mediante la emisión de un bono verde por 51.000 millones de pesos colombianos, con un plazo de cinco años y listado en la Bolsa de Colombia, de acuerdo con la información publicada por la entidad. Esta colocación marca el inicio del nuevo Programa de Emisión y Colocación de CAF en Colombia, que fue autorizado para emitir hasta 1,3 billones de pesos, y representa la primera vez que la entidad lanza un bono verde en un mercado local de América Latina.

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La operación despertó interés entre inversionistas institucionales, logrando demandas por 57.000 millones, provenientes de 21 actores, entre los que se encuentran fondos de pensiones, fondos de cesantías, aseguradoras, fiduciarias y fondos de inversión. La tasa de corte se fijó en 12,95%. Según la propia CAF, los recursos captados se emplearán en fortalecer el financiamiento en moneda local para proyectos sostenibles y, al mismo tiempo, permitirán diversificar las fuentes de financiación para operaciones en el país. Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, destacó que estos fondos permitirán apoyar la transición verde sin exponer a sus clientes a riesgos cambiarios.

CAF informó que los recursos obtenidos están destinados a proyectos que cumplan los criterios de su Marco de Finanzas Sostenibles. Entre las principales áreas de inversión mencionadas por la entidad se encuentran energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, gestión eficiente del agua, adaptación al cambio climático y protección de la biodiversidad. La emisión forma parte de una estrategia más amplia de financiamiento sostenible, y constituye el segundo bono verde emitido por CAF en 2026, luego de una operación en mercados internacionales por 1.000 millones de euros.

Para Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Colombia, esta colocación evidencia la solidez del mercado colombiano para atraer emisores internacionales y dirigir inversiones hacia sectores alineados con la sostenibilidad. Credicorp actuó como agente estructurador y colocador de la operación. Así, CAF vuelve al mercado colombiano de deuda, ampliando su portafolio de herramientas para financiar proyectos sostenibles en la región a través de instrumentos en moneda local.

¿Cuáles proyectos se financiarán con el bono verde de CAF en Colombia?

De acuerdo con la información proporcionada por CAF, los fondos obtenidos con la emisión del bono verde se destinarán a proyectos que cumplan con los requisitos del Marco de Finanzas Sostenibles de la entidad. Estos proyectos incluyen iniciativas de energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, gestión sostenible del agua, actividades de adaptación al cambio climático y acciones para proteger la biodiversidad.

¿Qué es un bono verde y cómo funciona en el mercado colombiano?

Un bono verde es un instrumento financiero cuyo objetivo es captar recursos específicamente para financiar proyectos sostenibles, es decir, aquellos que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático, promuevan el uso eficiente de recursos y fomenten la protección ambiental. En el mercado colombiano, este tipo de emisiones permite a emisores internacionales como CAF obtener capital en moneda local e impulsar el desarrollo de iniciativas ecológicas en el país, como evidenció la colocación realizada en la Bolsa de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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