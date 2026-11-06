Por: CENET

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La bancada del Centro Democrático sostuvo una reunión en Bogotá junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez para examinar la situación de las finanzas públicas y revisar en detalle el alcance del proyecto de Ley de Rescate Fiscal presentado por el Gobierno nacional. En la cita participaron expertos en economía y en tributación, quienes aportaron sus perspectivas acerca del estado actual de las cuentas públicas colombianas y los retos del sistema tributario, según lo informado en el reporte.

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Durante el encuentro, el análisis se centró en el impacto que la iniciativa gubernamental podría tener sobre empresarios, contribuyentes y las finanzas estatales. Los especialistas señalaron que las dificultades fiscales van más allá del simple incremento de los impuestos. De acuerdo con Santiago Pardo, experto en tributación, el escenario actual exhibe que las tasas de tributación sobre las empresas pueden alcanzar hasta un 72 %. Según su explicación, esta situación genera un peso considerable en compañías de todos los tamaños y se constituye en un obstáculo importante para el desarrollo empresarial. “Ese es el drama de los empresarios en Colombia”, manifestó Pardo, evidenciando la presión tributaria existente.

En cuanto al entorno macroeconómico, Pardo advirtió sobre el elevado nivel de deuda pública y un crecimiento económico que considera insuficiente. Ante ese panorama, sugirió la necesidad de replantear las prioridades fiscales y tomar medidas que contribuyan a un mejor desempeño económico. Entre las alternativas propuestas, destacó la reducción del gasto estatal, el combate a la evasión y el contrabando, además de la importancia de reactivar el crecimiento económico, sugiriendo que el país debería aspirar a tasas de crecimiento superiores a las actuales. “Colombia debe crecer al 7 %, no al 2 %”, enfatizó.

Por otro lado, Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), advirtió sobre los limitados resultados de sucesivas reformas tributarias. En su opinión, el problema fiscal está vinculado sobre todo al manejo del gasto, más que al recaudo. “Cada vez que hacemos una reforma tributaria, el aumento del recaudo es diminuto. La solución no está en más impuestos”, explicó Junco, poniendo de relieve la necesidad de examinar la eficiencia del gasto público.

También participó Santiago Montenegro, exdirector del Departamento Nacional de Planeación, quien recalcó los desafíos estructurales, como la informalidad y las cargas tributarias sobre quienes sí cumplen con sus obligaciones. Montenegro presentó estimaciones sobre el déficit fiscal y las necesidades de financiamiento del país para el próximo año, que podrían llegar al 9 % y a los $255 billones, respectivamente.

Este análisis se dio en el marco del debate sobre la propuesta de Rescate Fiscal del Gobierno, en la que ya hay voces que advierten sobre sus impactos en la inversión, el recaudo y el funcionamiento de las empresas. El Centro Democrático, de esta manera, abrió un espacio de discusión plural con expertos, enfocando la atención en el gasto, la evasión, la informalidad y la urgencia de acelerar el crecimiento económico, como factores clave para hacer frente a los desafíos fiscales de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cuestionamientos al proyecto de Ley de Rescate Fiscal en Colombia?

Los principales cuestionamientos al proyecto de Ley de Rescate Fiscal giran en torno a su enfoque en el aumento de impuestos como solución a los problemas fiscales. Expertos como Lisandro Junco y Santiago Pardo, citados en la reunión del Centro Democrático, han destacado que las continuas reformas tributarias tienen un impacto muy limitado en el aumento del recaudo. Además, han señalado que las altas cargas tributarias afectan la competitividad empresarial y que es necesario revisar el manejo del gasto estatal, combatir la evasión y la informalidad y priorizar el crecimiento económico, en lugar de depender únicamente del incremento de impuestos.

¿Qué desafíos enfrenta el sistema tributario colombiano según los expertos participantes?

De acuerdo con los especialistas que intervinieron en la reunión, el sistema tributario colombiano enfrenta desafíos como la excesiva carga fiscal sobre las empresas, altos niveles de evasión de impuestos y una economía marcada por la informalidad. Además, consideran problemático que las medidas adoptadas hasta ahora, como las reformas tributarias, no han logrado mejorar sustancialmente la situación fiscal, debido a que el crecimiento económico sigue siendo bajo y el gasto público elevado. Estos factores combinados ponen en cuestión la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad del Estado para atender sus compromisos presupuestales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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