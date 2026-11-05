Por: El Espectador

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Los congresistas del partido Centro Democrático tienen prevista una reunión clave este jueves al mediodía, en la que abordarán internamente el proyecto de ajuste fiscal presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella hace pocos días en el Capitolio. Este encuentro se desarrollará bajo la mirada del líder natural de la colectividad, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien estará presente en medio de recientes diferencias con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. La cartera de Gómez lidera la propuesta que ha llegado al Congreso como una reforma tributaria enfocada en reorganizar y recortar el gasto público, asunto que ha provocado todo tipo de debates en el escenario político.

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Según El Espectador, el Centro Democrático ha adoptado una posición de análisis minucioso sobre el llamado rescate fiscal planteado por el gobierno, evitando una oposición declarada, pero tampoco manifestando un respaldo sin reservas. El director del partido, Gabriel Vallejo, fue enfático: “Una reducción o incluso eliminación de impuestos, no que se aumenten ni se creen nuevos. Es mejor un peso en el bolsillo de los trabajadores y ciudadanos colombianos que un peso de más impuestos en manos del Estado”, expresó, en referencia específica a la elevación del impuesto sobre productos de la canasta familiar que propone el proyecto.

En este contexto, la colectividad mantiene distancia en los puntos relacionados con posibles incrementos de impuestos a las clases medias, pero apoya iniciativas orientadas a recortar y reducir el tamaño del Estado. Esta dualidad será central en la discusión interna, en la que el partido deberá determinar, entre otros aspectos, cuáles apartados del documento apoyará, cuáles rechazará y qué proposiciones llevará como bancada a los debates siguientes, urgidos por la administración de De la Espriella.

De acuerdo con El Espectador, este ajuste fiscal representa la segunda iniciativa relevante del gobierno De la Espriella frente al Legislativo, tras la ya aprobada ley de sometimiento. Sin embargo, a diferencia de aquella, la reforma tributaria no cuenta, por ahora, con mayorías evidentes, ya que otros partidos oficialistas como el Conservador y el Liberal han mostrado reparos sobre el articulado. Por ejemplo, el Partido Conservador, cuyo líder es Efraín Cepeda, centró el debate en el efecto de eventuales aumentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las clases medias. Entre tanto, el representante liberal Alexander Bermúdez fue rotundo: “Nunca vamos a estar de acuerdo en que se le pongan impuestos a la canasta familiar. Ese tema no está en negociación".

La discusión política, además, está marcada por una tensión palpable: un cruce de declaraciones entre Uribe y el ministro Gómez, derivado de supuestas solicitudes de hojas de vida para cargos públicos. Mientras Uribe pidió evitar cualquier entrega de hojas de vida por parte de sus parlamentarios, Gómez defendió que en sus diálogos con el Congreso no ha recibido exigencias a cambio, recordando la gravedad del panorama económico y la importancia, a su juicio, de la ley de rescate.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el ajuste fiscal propuesto por el gobierno De la Espriella y cómo afecta la canasta familiar?

El ajuste fiscal presentado por el gobierno De la Espriella es una reforma económica que busca reorganizar y reducir el gasto público, según explicó El Espectador. Uno de sus puntos más polémicos es el posible incremento de impuestos a bienes de la canasta familiar, lo que ha generado rechazo entre partidos como Liberal y una postura crítica en el Centro Democrático, preocupados principalmente por el impacto negativo en las clases medias.

¿Cuál ha sido la postura del Centro Democrático frente al proyecto de reforma tributaria?

De acuerdo con lo informado por El Espectador, el Centro Democrático ha mantenido una posición de análisis cuidadoso, sin oponerse abiertamente ni brindar un respaldo total al ajuste fiscal. Si bien apoya las iniciativas para recortar el tamaño del Estado, se distancia de los artículos que incluyen aumentos de impuestos, en especial los relacionados con productos básicos, insistiendo en que no se deben incrementar ni crear nuevos impuestos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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