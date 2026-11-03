Escrito por:  Redacción Nación
Nov 3, 2026 - 4:07 pm

Un mensaje de Álvaro Uribe en redes sociales llamó la atención en medio de las discusiones políticas que se adelantan en el Congreso. El expresidente les recordó a los integrantes de la bancada del Centro Democrático que no deben entregar hojas de vida al Gobierno y mencionó directamente a un representante a la Cámara. 

La advertencia llegó mientras la Cámara de Representantes debatía a contrarreloj la Ley de Sometimiento, una iniciativa presentada por el Gobierno nacional. Sin embargo, Uribe no explicó si su pronunciamiento tenía alguna relación con ese proyecto o con otros asuntos que actualmente están en trámite en el Legislativo.

 

“Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al Ministro de Hacienda no solicitarlas”, escribió el exmandatario en su cuenta de X. Al final de la publicación, también hizo una mención particular: “Copio al Representante Mateo Hidalgo”.

El congresista al que se refirió Uribe es Mateo Hidalgo Montoya, representante por Caldas para el periodo 2026-2030, quien llegó a la Cámara por el Centro Democrático. Es abogado de la Universidad de Manizales y cuenta con una maestría en Derecho Público de la Universidad de Caldas.

Antes de ocupar una curul, Hidalgo trabajó como asesor legislativo y pasó por el Tribunal Administrativo de Caldas, la Contraloría General de la República y la empresa Gestión Energética (Gensa), donde fue secretario privado de la Presidencia.

Por su parte, el representante negó haber entregado hojas de vida al Ejecutivo. En entrevista con Blu Radio, aseguró: “Yo ni he llevado una hoja de vida a nadie, ni tampoco me la han solicitado”. Así mismo, confirmó que Uribe lo llamó antes de publicar el mensaje. Hidalgo explicó que estaba pendiente de las intervenciones en la plenaria y no vio la llamada. Cuando devolvió la comunicación, el trino ya había sido publicado.

Minhacienda responde a Álvaro Uribe

En respuesta al regaño del expresidente, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez señaló que desde el Gobierno no hubo petición alguna a congresistas con relación a los proyectos que avanzan.

“Los congresistas con quienes hemos conversado han escuchado con respeto y sin exigir contraprestación alguna. Comprenden la magnitud del desastre que heredamos y saben que la Ley de Rescate es el único camino viable para evitar el colapso de la República”, fue parte de la respuesta de Gómez.

 

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.

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