Un mensaje de Álvaro Uribe en redes sociales llamó la atención en medio de las discusiones políticas que se adelantan en el Congreso. El expresidente les recordó a los integrantes de la bancada del Centro Democrático que no deben entregar hojas de vida al Gobierno y mencionó directamente a un representante a la Cámara.

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La advertencia llegó mientras la Cámara de Representantes debatía a contrarreloj la Ley de Sometimiento, una iniciativa presentada por el Gobierno nacional. Sin embargo, Uribe no explicó si su pronunciamiento tenía alguna relación con ese proyecto o con otros asuntos que actualmente están en trámite en el Legislativo.

“Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al Ministro de Hacienda no solicitarlas”, escribió el exmandatario en su cuenta de X. Al final de la publicación, también hizo una mención particular: “Copio al Representante Mateo Hidalgo”.

El congresista al que se refirió Uribe es Mateo Hidalgo Montoya, representante por Caldas para el periodo 2026-2030, quien llegó a la Cámara por el Centro Democrático. Es abogado de la Universidad de Manizales y cuenta con una maestría en Derecho Público de la Universidad de Caldas.

Antes de ocupar una curul, Hidalgo trabajó como asesor legislativo y pasó por el Tribunal Administrativo de Caldas, la Contraloría General de la República y la empresa Gestión Energética (Gensa), donde fue secretario privado de la Presidencia.

Por su parte, el representante negó haber entregado hojas de vida al Ejecutivo. En entrevista con Blu Radio, aseguró: “Yo ni he llevado una hoja de vida a nadie, ni tampoco me la han solicitado”. Así mismo, confirmó que Uribe lo llamó antes de publicar el mensaje. Hidalgo explicó que estaba pendiente de las intervenciones en la plenaria y no vio la llamada. Cuando devolvió la comunicación, el trino ya había sido publicado.

Minhacienda responde a Álvaro Uribe

En respuesta al regaño del expresidente, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez señaló que desde el Gobierno no hubo petición alguna a congresistas con relación a los proyectos que avanzan.

“Los congresistas con quienes hemos conversado han escuchado con respeto y sin exigir contraprestación alguna. Comprenden la magnitud del desastre que heredamos y saben que la Ley de Rescate es el único camino viable para evitar el colapso de la República”, fue parte de la respuesta de Gómez.

Ex Presidente Uribe @AlvaroUribeVel Colombia vive un momento histórico. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de salvar al país de la peor crisis fiscal y económica de su historia. Los congresistas con quienes hemos conversado han escuchado con respeto y sin exigir contraprestación alguna. Comprenden la magnitud del desastre que heredamos y saben que la Ley de Rescate es el único camino viable para evitar el colapso de la República. El Congreso conoce perfectamente la corrupción y la irresponsabilidad del gobierno anterior. También sabe que este gobierno es distinto: responsable, transparente y ajeno a las malas prácticas que usted denuncia. Mi talante, señor ex Presidente, y el del gobierno que represento, nos impiden solicitar hojas de vida a los parlamentarios a cambio de su voto. Puedo afirmar con absoluta claridad que ni de su partido ni de ningún otro hemos recibido la más mínima insinuación o documento en ese sentido. Invitamos al legislativo, a su partido y a todos los de la coalición de gobierno, a discutir el articulado con la seriedad que exige la hora. Estamos ante una situación crítica, sin precedentes, que demanda un acuerdo nacional para impedir el peor de los escenarios: la quiebra del Estado colombiano. https://t.co/HRQXCJfQKe — Miguel Gomez M (@miguel_gomez_m) November 3, 2026

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.