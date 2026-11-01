La muerte de Antonio Navarro Wolff provocó reacciones de varias figuras de la política colombiana, incluso de dirigentes que estuvieron en orillas ideológicas distintas. Desde Álvaro Uribe hasta Iván Cepeda, los mensajes coincidieron en destacar su trayectoria, su aporte a la democracia y su papel en la construcción de paz.

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Uno de los pronunciamientos que llamó la atención fue el del expresidente Álvaro Uribe, quien recordó la relación que mantuvo con Navarro durante sus respectivos pasos por la Gobernación de Nariño y el Gobierno Nacional. Aunque reconoció que tenían pensamientos contrarios, destacó el respeto que existió entre ambos.

“Su pensamiento contrario no afectó una relación respetuosa”, escribió Uribe, quien también resaltó que el exconstituyente respaldaba a los mandatarios regionales y locales sin importar su origen político.

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Toda mi solidaridad con los familiares y amigos del Dr Antonio Navarro Wolff, quien falleció hoy. Su pensamiento contrario no afectó una relación respetuosa especialmente cuando coincidimos él en la Gobernación de Nariño y yo en el Gbno Nacional. El Dr Navarro daba razón de nuestro apoyo a todos los mandatarios regionales y locales sin que importara el origen político de su elección. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 1, 2026

Por su parte, el senador Iván Cepeda recordó que conocía a Navarro desde hacía más de tres décadas y expresó su admiración por su trayectoria. «Su serenidad en momentos decisivos, sus convicciones democráticas y sociales, hacen parte de nuestro legado político. Vivirá siempre en nuestra memoria», manifestó.

ANTONIO NAVARRO WOLF A Antonio lo conocí hace más de tres décadas. Tengo por él gran admiración y respeto como uno de los más destacados dirigentes de las izquierdas y del progresismo en Colombia. Su serenidad en momentos decisivos, sus convicciones democráticas y sociales, hacen parte de nuestro legado político. Vivirá siempre en nuestra memoria. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) November 1, 2026

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó especialmente su papel como ejemplo de reconciliación después de firmar la paz y su participación en la Asamblea Constituyente que dio paso a la Constitución de 1991. También recordó su paso por la Secretaría de Gobierno de Bogotá y su compromiso con la democracia.

A las voces de condolencia se sumó el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina, quien lo describió como un “verdadero amigo, honesto, comprometido con la vida y con la Paz”. Incluso compartió una fotografía del momento en que Navarro le entregó el aval del Partido Verde para su segunda Alcaldía.

Humberto de la Calle, quien coincidió con Navarro durante la elaboración de la Constitución de 1991, también destacó su liderazgo y vocación de servicio. “Mucho de la Constitución, que recoge un enorme consenso nacional, se le debe a él”, expresó.

Navarro Wolff, nacido en Pasto el 9 de julio de 1948, fue una figura determinante en la transición del M-19 a la vida política. El 9 de marzo de 1990 firmó el acuerdo de paz con el Gobierno de Virgilio Barco, junto con Carlos Pizarro. Posteriormente, fue copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, junto con Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado.

Su trayectoria como alcalde, congresista y dirigente político dejó una huella en distintos sectores del país. Su familia confirmó que falleció este domingo 1 de noviembre a las 2:42 de la tarde y anunció que este lunes entregará información sobre su despedida.

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