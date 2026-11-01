Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá mantiene su firmeza en la lucha contra el crimen, especialmente frente a la organización delictiva conocida como ‘Los Boyacos’, que ha ejercido control violento sobre la venta de estupefacientes en el barrio Santa Fe, ubicado en el corazón de la capital. Según información difundida por la Fiscalía General de la Nación, esta banda criminal utiliza explosivos, homicidios y amenazas como principales herramientas para asegurar su dominio y silenciar a quienes intentan interferir en sus actividades ilícitas.

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De acuerdo con la Fiscalía, la estructura de ‘Los Boyacos’ funciona desde, al menos, 2024, con una organización jerárquica. La banda estaría conformada por cabecillas encargados de liderar, administradores de puntos de expendio, distribuidores, vendedores, vigilantes y un brazo armado diseñado específicamente para ejecutar acciones violentas que permitan sostener el control territorial y resguardar sus operaciones ilegales.

Las investigaciones permitieron identificar y judicializar a 10 presuntos integrantes clave, entre ellos M. Vargas Parra, alias ‘Yimi’ o ‘Boyaco’, considerado uno de los mayores dinamizadores del grupo. También resalta un hombre conocido como ‘Miguel’ o ‘El Viejo’, presunto coordinador de la distribución de drogas en seis sectores y encargado de la obtención de recursos ilícitos para la estructura.

De acuerdo con la información oficial, estos líderes habrían ordenado homicidios dirigidos contra personas sospechosas de colaborar con las autoridades, comerciar drogas fuera del control del grupo o buscar su desvinculación. Para concretar estos crímenes, contaban con un brazo sicarial encabezado por alias ‘Carramán’ y ‘Drilococo’. Figuras como O. Sabino Aguache, alias ‘Mailo’, y R. Hernández Bonett, alias ‘El Diablo’, estaban relacionados con la ejecución de estos actos violentos y el resguardo de los expendios.

Entre los hechos atribuidos sobresale el ataque del 22 de enero de 2026, cuando una granada lanzada en Santa Fe, supuestamente por ‘Mailo’, dejó una víctima fatal, dieciocho heridos y daños materiales; represalia por la comercialización de drogas fuera de la red. Además, en 2026 se habrían perpetrado al menos seis homicidios más relacionados con disputas de poder, sospechas de delación y desacato a las normas internas.

Para ocultar sus delitos, ‘Los Boyacos’ emplearon tácticas como alterar cámaras de video y trasladar cadáveres fuera del barrio. La justicia también persigue a Y. Rincón Alza, alias ‘Chatico’, por brindar apoyo logístico y participar en operaciones para encubrir los crímenes.

La Fiscalía General de la Nación, a través de su Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo, porte y fabricación de armas de uso restringido, ocultamiento o destrucción de pruebas y favorecimiento agravado. Este operativo se enmarca en el modelo nacional investigativo que, junto con la Sijin de la Policía de Bogotá, busca desmantelar redes criminales de alto impacto para la convivencia y seguridad ciudadana.

Ciudadanos pueden informar hechos delictivos a través de la Línea de Emergencias 123, ya que la denuncia resulta crucial para avanzar en sanciones y procesos que permitan a Bogotá avanzar hacia un entorno más seguro.

¿Cómo operaba la banda ‘Los Boyacos’ en el barrio Santa Fe de Bogotá?

La banda ‘Los Boyacos’ mantenía una estructura jerárquica con roles definidos entre cabecillas, distribuidores, vendedores, vigilantes y un brazo armado. Según la Fiscalía General de la Nación, recurrían a homicidios, uso de explosivos y amenazas para proteger su mercado de estupefacientes y evitar la cooperación de terceros con las autoridades, además de emplear tácticas para ocultar sus crímenes.

¿Cuáles fueron los delitos imputados a los integrantes de ‘Los Boyacos’?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los presuntos miembros de la banda fueron imputados por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo, fabricación y porte de armas de uso restringido, ocultamiento o alteración de pruebas y favorecimiento agravado, tras hechos violentos y crímenes cometidos en el contexto del control de estupefacientes en Santa Fe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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