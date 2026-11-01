Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un caso de presunta intolerancia se reportó en Ibagué, donde, de acuerdo con la información recogida por El Nuevo Día, el conductor de una buseta de servicio público vinculada a la empresa Expreso Ibagué habría embestido una camioneta blanca luego de protagonizar una fuerte discusión con otro trabajador de la compañía. El hecho sucedió en una estación de servicio ubicada en el barrio Topacio y, según el medio, todo habría quedado registrado en video. Los primeros datos indican que el desencadenante del conflicto fue que un trabajador cuestionó al conductor por entrar a la estación de gasolina manteniendo pasajeros a bordo, lo que ocasionó un intercambio de palabras que rápidamente escaló en intensidad y culminó en un incidente vial.

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En ese ambiente cargado de tensión, el conductor, supuestamente, aceleró la buseta e impactó contra una camioneta blanca que se encontraba en el lugar. Esta acción provocó temor, pues existía riesgo tanto para los viajeros del bus como para las personas presentes en ese momento dentro de la estación de servicio. Los testigos y la información suministrada por El Nuevo Día precisan que el suceso refleja la urgencia de promover comportamientos responsables entre los conductores del transporte público, especialmente para garantizar la seguridad en escenarios cotidianos como las estaciones de gasolina.

Tras el incidente, según la versión presentada en el medio local, el conductor habría dicho la frase: "Ahora sí pase la queja", en aparente alusión a la reprensión previa que originó la discusión. Esta declaración habría intensificado la indignación de las personas que presenciaron la situación y profundizó la percepción de impunidad ante hechos de este tipo. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial por parte de la empresa Expreso Ibagué sobre el comportamiento del trabajador involucrado ni sobre eventuales medidas que se pudieran tomar respecto a lo ocurrido. Este episodio vuelve a abrir el debate sobre la importancia de la tolerancia en las calles y la obligación de los conductores de actuar con responsabilidad, especialmente cuando transportan pasajeros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió con el conductor de Expreso Ibagué tras el choque en la estación de servicio?

De acuerdo con El Nuevo Día, después del incidente con la camioneta blanca, no se ha divulgado una reacción oficial de la empresa Expreso Ibagué ni hay información sobre las medidas tomadas frente al conductor implicado. La situación sigue generando expectativa en torno a posibles sanciones o pronunciamientos.

¿Por qué la discusión entre los conductores terminó en violencia en Ibagué?

Según las versiones del hecho citadas por El Nuevo Día, la confrontación inició porque se le reclamó al conductor por entrar a la estación de servicio con pasajeros en la buseta. Este reproche derivó en un acalorado intercambio verbal y finalmente en el incidente en el que el conductor presuntamente chocó la camioneta, reflejando la falta de tolerancia y el riesgo que puede representar ese tipo de comportamiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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