Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La agenda cultural de Bogotá continúa creciendo con propuestas artísticas que invitan a la reflexión y al encuentro ciudadano. De acuerdo con información oficial publicada en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la próxima presentación de ‘Divanidad’ se convierte en una oportunidad para acercarse a las artes escénicas desde una mirada lúdica y humanista. La obra, protagonizada y creada por la artista colombiana Juliana Herrera Jiménez, llegará el viernes 13 de noviembre de 2026 al Centro Cultural Compartir, ubicado en Sumapaz La Pilona 10, en Ciudad Bolívar, y el acceso será completamente libre.

Sigue a PULZO en Discover

‘Divanidad’ propone al público una experiencia basada en el clown, el canto, la música y la fantasía, elementos que se combinan para explorar las emociones humanas, el duelo y los procesos de transformación personal. Según la información proporcionada por el portal de la Alcaldía de Bogotá, la historia gira en torno a un personaje singular que nace de un huevo espacial y aterriza en la Tierra con el propósito de descubrir las costumbres humanas. A lo largo de su recorrido, este ser enfrenta situaciones cómicas, tropiezos e inconvenientes que lo acercan de manera directa a vivencias y emociones esenciales de la existencia humana.

Con un lenguaje lleno de humor y sensibilidad, la puesta en escena construye un puente entre el aprendizaje surgido de experiencias difíciles, el reconocimiento de los errores y la capacidad de transformación a partir de la empatía y el amor propio. Tal enfoque busca que los asistentes se reconozcan en el otro y comprendan que el dolor puede convertirse también en una oportunidad para vivir con mayor conciencia y compasión.

Juliana Herrera Jiménez, quien lidera el montaje, es reconocida como actriz, cantante y docente, y cuenta con más de dos décadas de experiencia en el mundo del clown y las artes escénicas. La obra refuerza la importancia de iniciativas como la programación cultural bogotana, que contribuye a enriquecer la vida social y artística de la ciudad.

La invitación queda abierta para que la ciudadanía disfrute de esta propuesta en el Centro Cultural Compartir, ubicado en la calle 66A Sur n.º 18U-12 de Ciudad Bolívar. El evento forma parte de la continua apuesta por ofrecer espacios de acceso libre que promuevan la cultura y el autoconocimiento de acuerdo con la estrategia de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se presentará ‘Divanidad’ en Ciudad Bolívar?

La función de ‘Divanidad’ se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 7:00 p. m. en el Centro Cultural Compartir, situado en la calle 66A Sur n.º 18U-12, Sumapaz La Pilona 10, en el sector de Ciudad Bolívar. La entrada será libre y abierta a toda la ciudadanía, según la información difundida por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

¿De qué trata la obra ‘Divanidad’ de Juliana Herrera Jiménez?

‘Divanidad’ es una puesta en escena que integra clown, canto, música y fantasía para abordar temas como las emociones humanas, el duelo y la capacidad de transformación personal desde una perspectiva de humor y reflexión. La historia sigue a un ser extraño que nace de un huevo espacial y llega a la Tierra, enfrentando situaciones cómicas que lo orientan al aprendizaje y el reconocimiento de la empatía y el amor como motores de cambio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z