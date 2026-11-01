Por: Portal Bogotá

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La música se convirtió en la protagonista del Teatro El Ensueño durante los Encuentros Filarmónicos 2026, evento que reunió a las nuevas generaciones de talentos bogotanos en un mismo escenario. En esta oportunidad, la Orquesta Sinfónica Selección del Centro Filarmónico Local de Tunjuelito destacó por su impecable presentación y la solidez de su propuesta pedagógica, logrando ser seleccionada entre 114 agrupaciones de toda Bogotá para ser una de las 12 privilegiadas en presentarse en los escenarios más representativos de la ciudad. Este reconocimiento fue otorgado en el marco del programa de formación ‘Vamos a la Filarmónica’, iniciativa de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), institución que busca potenciar el desarrollo artístico y humano de niñas, niños y jóvenes en la capital, de acuerdo con la información disponible en el portal de la Alcaldía de Bogotá.

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El evento contó, además, con la presencia de la alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, quien atendió la invitación formulada por la Dirección de Formación Musical de la Filarmónica. Collante acompañó a los jóvenes músicos y a sus familias durante la jornada, manifestando su orgullo por el talento local y resaltando la importancia de abrir espacios para el arte y la cultura en las distintas comunidades. En palabras textuales de la alcaldesa: “Es un honor y una alegría inmensa ver cómo nuestras niñas, niños y jóvenes representan el talento de Tunjuelito a través de la música. Estar aquí acompañándolos junto a sus familias nos demuestra que cuando se abren espacios para el arte y la cultura, el talento de nuestros barrios no tiene límites. Felicitamos a la Orquesta Filarmónica de Bogotá por este gran programa y, sobre todo, a nuestros artistas locales por dejar en alto el nombre de nuestra localidad”.

Las autoridades continúan mostrando su disposición para promover iniciativas que impulsen el crecimiento personal y artístico de la infancia y juventud en la ciudad. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, el compromiso institucional es seguir apoyando actividades que incentiven el desarrollo integral, el uso productivo del tiempo libre y el fortalecimiento de los procesos culturales en los barrios de Bogotá. El impacto alcanzado en los Encuentros Filarmónicos refleja el valor que tienen las expresiones artísticas como motor de transformación social en los territorios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue seleccionada la Orquesta Sinfónica de Tunjuelito para los Encuentros Filarmónicos 2026?

De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía de Bogotá, la Orquesta Sinfónica Selección del Centro Filarmónico Local de Tunjuelito fue elegida entre 114 agrupaciones participantes. El proceso de selección, realizado por un jurado, valoró tanto el componente artístico como el pedagógico de cada propuesta, permitiendo a este grupo ubicarse entre los 12 conjuntos destacados para presentarse en escenarios relevantes de la ciudad.

¿Qué significa el programa ‘Vamos a la Filarmónica’ de la Orquesta Filarmónica de Bogotá?

Según la información proporcionada en el artículo, ‘Vamos a la Filarmónica’ es un programa de formación impulsado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), orientado a fomentar el aprendizaje musical y el desarrollo de habilidades artísticas en la infancia y juventud de la ciudad. Su propósito es abrir espacios de participación y crecimiento para los talentos locales en el ámbito musical.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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