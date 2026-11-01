Por: El Espectador

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La celebración de Halloween en Bogotá arrojó un balance positivo en términos de seguridad, aunque estuvo marcada por un aumento considerable en la cantidad de infracciones a las restricciones impuestas para la fecha. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, entre el viernes y el sábado, los homicidios se redujeron en un 50 % con respecto al mismo periodo de 2025. Como resultado, octubre cerró con 20 homicidios menos en comparación con el año anterior, destacando una tendencia favorable en la disminución de hechos violentos durante estas jornadas festivas y masivas.

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Pese a la reducción de la violencia, la labor de vigilancia y control nocturno evidenció distintas problemáticas en la operación de algunos establecimientos comerciales. Según el informe oficial, seis lugares que funcionaban bajo la apariencia de sindicatos para evadir la regulación comercial y las restricciones de horario fueron intervenidos por las autoridades. Dentro de estos inmuebles se encontraban 24 menores de edad, quienes quedaron a cargo de la Policía de Infancia y Adolescencia junto con otras instituciones encargadas de proteger sus derechos. Estos seis establecimientos estaban operando de manera irregular desde hace aproximadamente tres años y, según el reporte, generaban ingresos cercanos a los 10 millones de pesos colombianos cada mes. Como medida administrativa, recibieron la suspensión temporal de sus actividades económicas por períodos que oscilan entre 10 y 90 días.

El operativo arrojó también dos capturas por presunto tráfico de estupefacientes, así como la incautación de 12 armas cortopunzantes, un arma traumática y 44 gramos de tusi, una droga sintética, lo que evidencia la presencia de delitos asociados en estos espacios nocturnos.

En materia de movilidad, la Policía de Tránsito reportó que las jornadas de control en las vías principales resultaron en la imposición de 326 órdenes de comparendo y la inmovilización de 101 motocicletas debido al incumplimiento de los decretos establecidos durante el puente festivo. Las restricciones, como la prohibición de circular con acompañante (parrillero) entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., y la restricción total de motos en 19 corredores principales entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m., seguirán vigentes hasta la madrugada del martes 3 de noviembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales medidas de control implementadas en Bogotá durante Halloween?

Durante la celebración de Halloween, las autoridades de Bogotá implementaron restricciones en la movilidad de motocicletas, incluyendo la prohibición de circular con acompañante y la restricción total en ciertos corredores viales. Además, se realizaron inspecciones en establecimientos nocturnos para verificar el cumplimiento de horarios y condiciones legales, lo que llevó al cierre temporal de seis lugares por operar de forma irregular y a la incautación de armas y sustancias ilícitas.

¿Por qué se registró una reducción significativa en los homicidios durante las festividades de octubre en Bogotá?

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad, la caída del 50 % en los homicidios durante la celebración de Halloween, así como la reducción de 20 homicidios en octubre frente al año anterior, se atribuye a los operativos intensificados de seguridad y control en la ciudad. Estas acciones permitieron disminuir los hechos violentos durante una de las fechas más concurridas y complejas para la gestión policial en Bogotá.

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