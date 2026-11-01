Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) ha presentado una selecta lista de recomendaciones literarias para el mes de octubre de 2026. Este espacio promueve encuentros y dialoga con los asistentes acerca de las múltiples maneras de entender y vivir la narración, la memoria y la experiencia a través de los libros expuestos. Según BibloRed, estas recomendaciones buscan enriquecer la visión sobre la literatura colombiana y universal, así como estimular la reflexión a través de la lectura compartida.

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Dentro de las recomendaciones destaca ‘Esplendor de la mariposa’, poemario de Raúl Gómez Jattin publicado en 1995 por Cooperativa Editorial Magisterio. BibloRed resalta su inmersión en temas como el encierro, la libertad y la locura, todo presentado desde una perspectiva marginal que desafía la naturalización de la tragedia y el individualismo moderno. Gómez Jattin utiliza imágenes como la mariposa y el pájaro para explorar la fragilidad de la libertad, tanto en el contexto social como íntimo, abordando además la vulnerabilidad de quienes viven en condiciones de exclusión o en ámbitos psiquiátricos. Los ejemplares están disponibles en las bibliotecas públicas Virgilio Barco, La Victoria y Carlos E. Restrepo.

Asimismo, la "Obra completa" de Eduardo Cote Lamus (Casa de Poesía Silva, 2005) invita a una indagación profunda sobre la existencia, la memoria y el lenguaje poético, partiendo de interrogantes sobre el sentido de la vida y la fugacidad del tiempo. BibloRed reconoce esta obra como fundamental en la poesía colombiana del siglo XX, destacando cómo el escritor transforma lo cotidiano en motivo de reflexión y propone preguntas más que respuestas definitivas. El lector puede acceder a este libro desde la Biblioteca Digital y la colección de la Biblioteca Público Escolar Pasquilla.

‘Este permanecer en la tierra’ de Angélica Hoyos Guzmán (2020) anima a una travesía poética por la memoria colectiva y personal, en especial desde la perspectiva femenina y caribeña. La autora rinde homenaje a las mujeres que han influido en su vida e invita al lector a una sanación a través de la escritura. Este título se puede encontrar en varias bibliotecas de Bogotá.

En la oferta para primeras infancias, la reedición de ‘Poemas colombianos para niños: Poetas del siglo XIX’ (2022), seleccionada por María Mercedes Carranza, propone un recorrido por la creación poética de hace más de cien años, mostrando cómo temas universales como los animales y la fábula siguen vigentes y pueden dialogar con las niñas y niños del presente.

Finalmente, ‘No cualquier montaña’ de Julio Serrano Echeverría (Amanuense, 2023) permite a los lectores establecer una relación cercana con la naturaleza y la geología a través de la poesía. Aquí, la montaña cobra vida con una relación antigua y profunda con quienes la habitan y la imaginan, recordando la importancia de cuidar y sentir el entorno.

De acuerdo con BibloRed, estos libros están disponibles tanto en formato físico en diferentes bibliotecas públicas de Bogotá como en la Biblioteca Digital, facilitando el acceso para todas las familias interesadas en planes culturales y literarios.

¿Cuáles son las recomendaciones literarias destacadas por BibloRed en octubre de 2026?

BibloRed destaca libros como ‘Esplendor de la mariposa’ de Raúl Gómez Jattin, la 'Obra completa' de Eduardo Cote Lamus, ‘Este permanecer en la tierra’ de Angélica Hoyos Guzmán, la reedición de ‘Poemas colombianos para niños: Poetas del siglo XIX’ y ‘No cualquier montaña’ de Julio Serrano Echeverría. Estas obras abordan temas de identidad, memoria, naturaleza y la complejidad de la existencia humana, y están disponibles para consulta en distintas bibliotecas públicas de Bogotá.

¿Qué propone la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá con estos recomendados literarios?

Según la información de BibloRed, la selección literaria para octubre de 2026 busca incentivar el diálogo, la reflexión y el acercamiento a la poesía y la narrativa desde distintas perspectivas. El objetivo es que familias y lectores de todas las edades puedan explorar la literatura como un archivo vivo donde se conectan historias, memorias y experiencias, promoviendo así el encuentro y la comprensión mutua en los espacios culturales de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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