Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá se alista para celebrar por primera vez el Festival Carranguero de Bogotá 2026, un evento musical impulsado por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes que promete reunir una variedad de agrupaciones reconocidas por mantener y renovar la tradición campesina del altiplano cundiboyacense. Según la información oficial publicada por www.bogota.gov.co, la programación está diseñada para conectar a las familias y a los públicos más diversos con los sonidos que han dado identidad a regiones enteras y que, gracias a propuestas contemporáneas, siguen conquistando nuevos escenarios y generaciones.

Sigue a PULZO en Discover

El festival tendrá lugar en dos escenarios clave de la ciudad: el Parque San Andrés, ubicado en la localidad de Engativá, y el Teatro al Aire Libre La Media Torta. Ambas jornadas serán de entrada gratuita, lo que responde a la apuesta de Idartes por acercar la cultura a todos los ciudadanos. El sábado 7 de noviembre, el Escenario Móvil María Mercedes Carranza recibirá desde el mediodía a agrupaciones como El Son del Frailejón, Monte Violeta, Pulido Son y Rumbambuquiando. El acto principal, Los Fiesteros de Boyacá, estará encargado de encender el ambiente con ritmos típicos y festivos, llevando la música campesina tradicional al corazón de Bogotá.

Para el domingo 8 de noviembre, la cita se traslada al emblemático Teatro al Aire Libre La Media Torta, donde la jornada inicia al mediodía y contará con la presencia de Los De la Moña, Juventud Parrandera, Son de Martínez, Los Vitocos, Los Camándulas y Los Carrangomelos. El cierre estará a cargo de Los Rolling Ruanas, agrupación bogotana que destaca por su innovadora manera de reinterpretar la carranga y conectar con públicos contemporáneos sin perder el alma campesina de la música.

De acuerdo con la información de Idartes, este festival busca reconocer la labor de los artistas que mantienen viva la carranga, pero también resalta la importancia de abrir espacios a propuestas que experimentan nuevas fusiones y perspectivas. Además de los invitados principales, el evento contará con seis agrupaciones distritales y tres nacionales seleccionadas a través de la Invitación Cultural Festival Carranguero de Bogotá 2026 – Todas las culturas cuentan.

Así, el Festival Carranguero de Bogotá 2026 se convierte en una apuesta por celebrar, visibilizar y fortalecer la riqueza de las músicas campesinas, promoviendo el diálogo entre tradición y renovación en el interior de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación completa del Festival Carranguero de Bogotá 2026?

La programación oficial del Festival Carranguero de Bogotá 2026, según www.bogota.gov.co, incluye dos jornadas con entrada libre. El sábado 7 de noviembre en el Parque San Andrés actuarán El Son del Frailejón, Monte Violeta, Pulido Son, Rumbambuquiando y Los Fiesteros de Boyacá. El domingo 8 de noviembre en el Teatro al Aire Libre La Media Torta estarán Los De la Moña, Juventud Parrandera, Son de Martínez, Los Vitocos, Los Camándulas, Los Carrangomelos y el cierre con Los Rolling Ruanas.

¿Qué es la carranga y por qué es importante en la cultura colombiana?

La carranga es un género musical originado en el altiplano cundiboyacense que utiliza instrumentos tradicionales y expresa la vida, costumbres y sentimientos de las comunidades campesinas. Su importancia radica en que mantiene vivas las raíces culturales, conectando generaciones y regiones, y hoy sigue evolucionando gracias a nuevas agrupaciones que la llevan a públicos diversos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.