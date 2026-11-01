Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunció que la medida de pico y placa para vehículos particulares en Bogotá estará vigente durante el mes de noviembre de 2026. Según la información oficial de la SDM, esta restricción busca regular la circulación y movilidad en la ciudad, permitiendo que los ciudadanos planifiquen sus desplazamientos con claridad y eviten inconvenientes por desconocimiento de la normativa. Es importante destacar que la medida solo afecta a los vehículos particulares de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

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El sistema funciona de la siguiente manera: en los días impares, pueden circular únicamente los automóviles cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en los días pares el turno corresponde a los propietarios de vehículos con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Esta alternancia no aplica durante los fines de semana, motivo por el cual ni sábados ni domingos se implementa la restricción, de acuerdo con la información suministrada por la SDM.

Además, existen excepciones para algunos días festivos. Durante los lunes festivos del mes, opera la medida de pico y placa regional en los nueve corredores principales de ingreso a la capital. Esta regulación establece que el último día de los puentes festivos, entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., pueden ingresar a Bogotá únicamente vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8). Posteriormente, entre las 4:00 p .m. y las 8:00 p. m., el ingreso está reservado para vehículos cuya placa finaliza en número impar (1, 3, 5, 7 y 9). Fuera de estos horarios, todos los vehículos pueden transitar sin restricción alguna.

Para quienes requieren circular durante los días y horarios de restricción, la SDM ofrece la alternativa del Pico y Placa Solidario. Este permiso, que se puede obtener de manera voluntaria a través de la página oficial www.movilidadbogota.gov.co, habilita a los ciudadanos a transitar sin acatar el pico y placa por un periodo diario, mensual o semestral. El proceso debe hacerse únicamente mediante los canales autorizados y seguir el protocolo de verificación y pago dispuesto en el portal.

La recomendación oficial es que los conductores interesadas en el permiso lo soliciten con suficiente anticipación, con el fin de prevenir contratiempos en sus desplazamientos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa para vehículos particulares en Bogotá durante noviembre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el pico y placa funciona alternando la circulación de los vehículos según el último dígito de la placa: los días impares pueden circular placas que terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en días pares lo hacen las que finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. La medida rige de lunes a viernes, entre 6:00 a. m. y 9:00 p. m., y no se aplica los fines de semana.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario y cómo se tramita el permiso en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario, según la SDM, es un permiso que permite circular sin la restricción del pico y placa durante un periodo elegido por el ciudadano. El trámite se realiza ingresando a www.movilidadbogota.gov.co, seleccionando la opción correspondiente y siguiendo el procedimiento en el portal oficial, incluido el pago a través de los mecanismos autorizados. Se aconseja realizar este trámite con anticipación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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