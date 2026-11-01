Por: Portal Bogotá

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La Terminal de Transporte de Bogotá, en el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, ha dado un paso decisivo hacia una movilidad más segura y organizada, apostándole a la tecnología como aliada fundamental para beneficio de la ciudadanía. En su sede Salitre, este espacio determinante para el transporte individual de pasajeros fue objeto de una significativa modernización tecnológica y operativa, con el fin de garantizar que los viajeros cuenten con una experiencia más ágil, segura y transparente, de acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Terminal de Transporte de Bogotá.

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Las mejoras, realizadas durante el segundo trimestre del año en esta zona privada, transforman radicalmente la manera como los pasajeros abordan los taxis. El eje de la innovación es la automatización total del circuito: se implementó un sistema de seguridad biométrica, que utiliza cámaras con reconocimiento facial y lectores de matrículas, todo conectado en tiempo real a la base de datos de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Esta tecnología permite validar de forma instantánea tanto la habilitación del conductor como del vehículo. En caso de detectar alguna irregularidad, sanción o incumplimiento, el taxi es automáticamente redirigido fuera de la zona de ascenso, mejorando así la eficiencia y control al momento de prestar el servicio.

La infraestructura también se modernizó con la inclusión de cajeros electrónicos de pago y talanqueras automáticas, lo que agiliza el acceso al área y facilita el flujo de taxis. Para los usuarios, se incorporaron herramientas digitales que asignan turnos y vehículos de forma clara, proporcionando datos del conductor y el taxi asignado. Además, en las zonas de espera se despliega información detallada sobre las tarifas, lo que ofrece transparencia y previene cobros indebidos. Los usuarios pueden calificar el servicio mediante encuestas electrónicas, fomentando así el control de calidad y permitiendo la mejora continua.

Esta transformación también impacta positivamente a los conductores, quienes enfrentan tiempos de espera prolongados dentro del circuito. Con la modernización se busca que estos tiempos sean más productivos, garantizando mayor seguridad y formalidad en la labor. Se incluyó una actualización del manual de convivencia y se anunció una serie de capacitaciones en atención al usuario, movilidad accesible y temas de turismo, en coordinación con la SDM. Este plan integral justificó la actualización del cobro de acceso al circuito, que desde el primero de noviembre pasó a ser de $2.400, después de permanecer congelado durante más de ocho años en $500, según información de la Terminal de Transporte de Bogotá.

El gerente Rafael González sintetizó el impacto de la transformación, destacando la transparencia en el servicio, la protección a los conductores y la formalización del sector, resultados que refuerzan la apuesta por una movilidad moderna y segura para Bogotá.

¿Cuáles son los beneficios de la modernización del circuito de taxis en la Terminal de Transporte de Bogotá?

La modernización aporta seguridad biométrica, control en tiempo real, transparencia tarifaria y asignación digital de turnos para los pasajeros, así como condiciones más justas y formación para los conductores. Todo esto permite un servicio ordenado, seguro y eficiente para usuarios y transportadores, como lo explica la Terminal de Transporte de Bogotá.

¿Qué significa seguridad biométrica aplicada al circuito de taxis en Bogotá?

La seguridad biométrica es un sistema tecnológico apoyado en cámaras con reconocimiento facial que verifica la identidad del conductor, validando su habilitación y seguridad. Así, la Terminal puede impedir el ingreso de vehículos o choferes con irregularidades, ofreciendo mayor control y confianza a los usuarios del servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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