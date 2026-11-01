Por: Portal Bogotá

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En el marco de las festividades de octubre y con la mira puesta en la protección integral de los menores de edad, la administración distrital de Bogotá, encabezada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y en coordinación con la Policía de Bogotá, ha desplegado una serie de operativos preventivos en distintos puntos estratégicos de la ciudad. La iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" refuerza su compromiso frente a la seguridad y convivencia, buscando evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad de los niños y adolescentes. Según información oficial, los controles en esta ocasión se concentraron en el sector universitario de la calle 45, el parque de Los Hippies y la zona de Héroes, donde equipos interinstitucionales realizaron inspecciones detalladas en bares, comercios y establecimientos públicos.

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El primer operativo tuvo lugar en la intersección de la calle 41 con carrera Séptima. Allí, las autoridades inspeccionaron un establecimiento dedicado al expendio de licor y verificaron la identidad de los asistentes. Como resultado, se encontró a una menor de 17 años en compañía de adultos, con botellas de alcohol en la mesa. Ante esta situación, se puso en marcha el protocolo para el restablecimiento de derechos de la joven, quien fue entregada a un familiar responsable. El local, debido al incumplimiento del artículo 38 de la Ley 1801, que prohíbe vender licor a menores, fue sancionado con la suspensión de su actividad comercial, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Simultáneamente, en el parque Sucre, conocido popularmente como parque de Los Hippies, los operativos incluyeron dos negocios que ofrecían granizados con licor y cócteles. Allí se detectó a un menor de 15 años aparentemente consumiendo bebidas alcohólicas. Pese a que los comerciantes alegaron cumplir con los protocolos, la presencia del menor evidenció lo contrario, por lo que la Policía de Bogotá suspendió de manera temporal el local involucrado y activó el proceso de protección para el adolescente.

Las acciones de control se extendieron hasta la zona de Héroes y El Lago, donde se ordenó el cierre de dos establecimientos: uno por manipular licor vencido y otro, un parqueadero, por no contar con los permisos respectivos. Además de la Policía y la Secretaría Distrital de Seguridad, participaron activamente la Personería de Bogotá, la Alcaldía Local de Chapinero, la Secretaría Distrital de Gobierno y el Cuerpo Oficial de Bomberos.

Se recordó que vender licor a menores acarrea sanciones económicas que pueden llegar a 759.200 pesos, además del cierre de la actividad económica para los comercios infractores. Este tipo de jornadas se intensifican durante temporadas festivas, como las celebraciones de fin de mes y el puente de noviembre, para proteger la convivencia y la tranquilidad de la capital, tal como expresaron las autoridades en publicaciones oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las sanciones por vender licor a menores de edad en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, quienes vendan licor a menores en Bogotá pueden enfrentar sanciones económicas de hasta 759.200 pesos y la suspensión de sus establecimientos comerciales, en cumplimiento del artículo 38 de la Ley 1801.

¿Qué autoridades participaron en los operativos de control para proteger a menores de edad?

En los operativos intervinieron la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía de Bogotá, la Personería, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Alcaldía Local de Chapinero y el Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes coordinaron inspecciones en bares y establecimientos para garantizar la seguridad de los menores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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