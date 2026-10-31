Por: Portal Bogotá

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Proteger la bicicleta se ha convertido en una prioridad para los habitantes de Bogotá debido al auge de casos de hurto en la ciudad. En respuesta, el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ ha difundido información relevante con el fin de que los ciclistas adopten medidas preventivas clave. De acuerdo con la Policía de Bogotá, a través de su Grupo de Policía Comunitaria, se desarrolló una jornada simultánea para marcar y registrar bicicletas bajo la estrategia institucional denominada ‘Tu bici tiene identidad’. El objetivo de esta campaña ha sido incentivar a los ciudadanos a cuidar sus vehículos mediante métodos que refuercen su seguridad y faciliten la identificación en caso de robo.

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El registro de bicicletas emerge como una herramienta clave, ya que le permite a cada usuario demostrar la propiedad legítima sobre su vehículo. Esta identificación resulta fundamental, pues en situaciones de hurto el registro agiliza los procesos de devolución cuando las bicicletas son recuperadas durante operativos desarrollados en Bogotá. Datos oficiales, citados por la Policía de Bogotá, señalan que las jornadas de marcación y registro se llevaron a cabo en puntos de alta afluencia ciclista, como Kennedy (avenida Ciudad de Cali con calle 33), Fontibón (avenida Boyacá con calle 26), Suba (Portal de Suba) y Bosa (Terminal del Sur). Allí, cerca de 250 bicicletas fueron marcadas y aproximadamente 320 inscritas en la plataforma virtual Registro Bici Bogotá.

La importancia de estas acciones preventivas se refleja en que, durante lo corrido del año 2026, se han adelantado cerca de 400 campañas en distintas localidades. Según fuentes oficiales de la Policía de Bogotá, su labor operativa ha permitido la recuperación de 1.409 bicicletas y la captura de más de 753 personas por el delito de receptación. Sin embargo, persisten retos: a septiembre de 2026, el Registro Bici Bogotá contaba con poco más de 560.000 bicicletas inscritas, frente a un estimado de 1,8 millones de bicicletas circulando. Así, apenas tres de cada diez vehículos han ingresado al sistema de registro, lo que destaca la importancia de aumentar la participación ciudadana en estos mecanismos de protección.

El procedimiento para el registro virtual de bicicletas es claro: la persona debe crear un usuario en la plataforma Registro Bici Bogotá, ingresar los datos del vehículo y adjuntar fotografías. Al final, se recibe el comprobante de inscripción, documento clave para los procedimientos posteriores en caso de hurto. La denuncia de hechos delictivos, a través de la Línea de Emergencias 123, continúa siendo otro pilar en la lucha por una ciudad más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede registrar una bicicleta en la plataforma Registro Bici Bogotá?

El registro en la plataforma Registro Bici Bogotá se realiza mediante la creación de un usuario, el ingreso de datos detallados sobre la bicicleta —como marca, color, tipo, número serial del marco y modelo—, la diligencia de una declaración juramentada y la inclusión de cuatro fotografías del vehículo. Al concluir el proceso, se expide un comprobante de registro que se recibe por correo electrónico o se descarga desde la plataforma, según las instrucciones oficiales.

¿Por qué es importante marcar y registrar la bicicleta en Bogotá?

La marcación y el registro de la bicicleta son fundamentales porque permiten a los propietarios demostrar la propiedad legítima del vehículo y facilitan su recuperación en caso de hurto. Además, incrementan las posibilidades de devolución tras los operativos de la Policía de Bogotá y dificultan el tráfico de bicicletas robadas, aspecto vital considerando que solo una proporción menor de bicicletas está actualmente inscrita en el sistema frente al total que circula en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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