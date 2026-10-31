Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá continúa intensificando sus estrategias contra el delito. Recientemente, una acción de control realizada por la Policía Nacional en la localidad de Usme permitió detectar una operación que pretendía pasar desapercibida: en el barrio Tenerife, durante labores de registro a vehículos de transporte público, los uniformados del Comando de Atención Inmediata (CAI) Yomasa observaron a un pasajero con varias cajas y costales. Aunque el hombre aseguró que transportaba frutas y verduras, la revisión detallada evidenció que, en realidad, llevaba 45 computadores portátiles ocultos.

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Tras la inspección, los policías verificaron la procedencia de estos elementos tecnológicos y confirmaron que habían sido hurtados, según información oficial, el pasado 12 de octubre de una institución educativa ubicada en el municipio de Ortega, en el departamento del Tolima. De acuerdo con fuentes citadas en el reporte, como la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), el operativo terminó con la captura de un hombre de 27 años, a quien se le imputará el delito de receptación, figura legal que se aplica a quien adquiera, reciba o participe en la distribución de objetos de procedencia ilícita.

El valor comercial de los computadores portátiles recuperados se estima en cerca de 105 millones de pesos. Tanto los equipos recuperados como el detenido quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que será la encargada de adelantar las investigaciones correspondientes al caso.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a través de un mensaje en la red social X, destacó la importancia de la acción policial y el impacto de la recuperación de los elementos. Este caso, de acuerdo con lo reportado, integra los resultados de la gestión en materia de control y prevención que se ejecutan de manera permanente en las localidades de Bogotá. El objetivo es identificar situaciones relacionadas con conductas delictivas y fomentar la recuperación de bienes robados.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier conducta que atente contra la convivencia o constituya delito. Para ello, está disponible la Línea de Emergencias 123, que permite canalizar estas denuncias y fortalecer las estrategias de investigación y judicialización, contribuyendo a que Bogotá se mantenga como un entorno seguro para sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrieron los hechos del hurto de computadores portátiles en Usme, Bogotá?

De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Nacional, el caso se desarrolló cuando un pasajero en un taxi fue abordado para inspección de rutina en el barrio Tenerife de Usme. Aunque el hombre afirmó transportar frutas y verduras, en realidad escondía 45 computadores portátiles hurtados, lo que fue descubierto durante la revisión policial.

¿Qué significa el delito de receptación y cómo se aplica en este caso en Bogotá?

El delito de receptación implica la adquisición, recibo o distribución de objetos que provienen de actividades ilícitas, como el hurto. En este caso, el hombre capturado fue acusado de receptación porque transportaba y pretendía ocultar computadores robados de una institución educativa, según las autoridades que intervinieron en el operativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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