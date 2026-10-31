Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene su ofensiva frente al delito, especialmente en sectores priorizados como Arborizadora Alta, Marandú, Meissen y Madelena, ubicados en Ciudad Bolívar. Según la información suministrada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), junto con la Policía de Bogotá y la Décima Tercera Brigada del Ejército, estas entidades desplegaron múltiples operativos de vigilancia y control para reforzar la seguridad y la convivencia en el marco de las celebraciones de octubre.

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Durante la jornada, autoridades adelantaron requisas, verificaciones de antecedentes, actividades de prevención y visitas a establecimientos comerciales. Según reportó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en su cuenta oficial en la red social X, las operaciones se extendieron a parques, callejones y establecimientos de barrios como Compartir, Meissen, Jerusalén y Lucero. Dichos operativos permitieron la incautación de armas blancas y estupefacientes, el sellamiento de establecimientos y el desmonte de cambuches, acciones que forman parte de la estrategia denominada ‘De Frente Contra El Crimen’.

Especial atención recibió el barrio informal Nueva Esperanza en Arborizadora Alta, donde los uniformados verificaron los documentos y antecedentes de las personas presentes. En este contexto, delegados distritales entregaron información sobre cómo prevenir hechos delictivos y sobre los mecanismos de denuncia, destacando la importancia de canales como la Línea de Emergencias 123, la línea AIDE y los servicios de las Casas de Justicia.

Al avanzar la noche, los controles se desplazaron a Marandú, donde, según la SDSCJ, pese a la lluvia, las requisas permitieron encontrar dosis de estupefacientes en dos ciudadanos. Asimismo, en la parte baja de un puente vehicular, miembros de la fuerza pública y Gestores de Convivencia encontraron tijeras y otros objetos cortopunzantes en poder de un habitante de calle, los cuales fueron decomisados.

Los operativos también incluyeron los parques de Meissen y Madelena, lugares con reportes de hurto, lesiones personales y consumo de estupefacientes. Allí se incautaron cuchillos, bisturís y marihuana. Las inspecciones a comercios llevaron al cierre temporal de un establecimiento dedicado a la venta de licor, tras hallarse decenas de cervezas vencidas.

La estrategia abarcó diversas zonas, en un ejercicio conjunto de la SDSCJ, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la Policía y el Ejército. El propósito fundamental de estas acciones es fortalecer la presencia institucional para prevenir delitos como hurto, homicidio y tráfico de estupefacientes, así como responder a todas las situaciones que afectan la convivencia en el interior de la localidad. La Secretaría reiteró el llamado a los residentes para reportar cualquier hecho sospechoso a través de los canales oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los resultados de los operativos de seguridad en Ciudad Bolívar según la Secretaría Distrital de Seguridad?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), los recientes operativos en Ciudad Bolívar han permitido la incautación de armas blancas y estupefacientes, el sellamiento de establecimientos, el desmonte de cambuches y el cierre temporal de locales con productos vencidos. Estas acciones forman parte de una estrategia permanente para garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia.

¿Qué servicios ofrecen la Línea de Emergencias 123, la línea AIDE y las Casas de Justicia en Bogotá?

La Línea de Emergencias 123 permite a los ciudadanos reportar situaciones que amenacen la seguridad o alteren el orden público. La línea AIDE y las Casas de Justicia, según información de la SDSCJ, brindan orientación y reciben denuncias, asegurando que los habitantes de Bogotá cuenten con canales efectivos para acceder a justicia, protección y asesoría en casos de delitos o conflictos comunitarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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