Por: Portal Bogotá

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‘Desbordes: cátedra abierta de lectura y escritura en Bogotá’ representa una innovadora apuesta cultural en la ciudad, donde la escritura se convierte en un canal para indagar identidades, explorar el lenguaje y reflexionar sobre la creación contemporánea. Esta iniciativa, contemplada en el marco de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, llegará a la agenda capitalina entre noviembre y diciembre de 2026. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, la propuesta se basa en cinco encuentros diseñados para que la ciudadanía reflexione sobre los límites y alcances de la escritura actual.

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La programación de ‘Desbordes’ se desplegará en distintos escenarios académicos y culturales, como el Fondo de Cultura Económica, la Universidad Central, la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana. Cada sesión, prevista para iniciar a las 6:00 p. m., presentará un tema particular. El primer conversatorio, el 5 de noviembre, abrirá el debate sobre cómo se relaciona la escritura con la construcción de identidades. El 12 de noviembre, la atención girará en torno a la escritura en el espacio público y lo que representan los muros como portadores de mensajes. El 19 de noviembre, será protagonista el vínculo entre la palabra y la imagen, explorando si una letra puede considerarse también un dibujo. Posteriormente, el 26 de noviembre, se analizarán las lenguas migrantes, las fronteras del habla y la diversidad en la escritura. Finalmente, el 3 de diciembre, el diálogo invitará a especular sobre el futuro y la capacidad de la escritura para sembrar nuevas posibilidades.

Para participar en estos encuentros, se exige inscripción previa mediante un formulario dispuesto por los organizadores, hasta agotar las capacidades de los lugares escogidos. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) de Bogotá, entidad promotora del evento según la Alcaldía, certificará la asistencia siempre que las personas interesadas participen, al menos, en cuatro de las cinco sesiones.

Es importante resaltar la articulación interinstitucional detrás de ‘Desbordes’, con el apoyo de entidades académicas de amplia trayectoria en la ciudad como la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana, el Área de Conocimiento de Creación Literaria y Narrativas Expandidas de la Universidad Central, la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes y el Fondo de Cultura Económica.

Esta invitación está dirigida a lectores, escritores, estudiantes y a cualquier persona interesada en la creación literaria, animando a compartir inquietudes, dialogar y repensar cómo la escritura se incrusta en la vida cotidiana.

¿Qué es ‘Desbordes: cátedra abierta de lectura y escritura’ en Bogotá?

‘Desbordes’ es una serie de cinco encuentros culturales en Bogotá, diseñada para explorar diferentes dimensiones de la escritura contemporánea. Según la información de la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la iniciativa invita a reflexionar sobre temas como identidades, lenguaje, espacio público y futuro, con la participación de entidades académicas reconocidas.

¿Cómo se puede obtener el certificado de participación en ‘Desbordes’ de Bogotá?

Para obtener el certificado otorgado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), es necesario asistir a un mínimo de cuatro de los cinco encuentros propuestos en la programación. El proceso requiere inscripción previa y la verificación de asistencia en los lugares designados para las sesiones.

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