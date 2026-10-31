Por: Portal Bogotá

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El circuito cultural de Bogotá se prepara para recibir una nueva propuesta teatral que invita a la reflexión y al diálogo sobre la familia, las emociones y los desafíos personales. Del 4 al 7 de noviembre de 2026, Cabra Producciones presentará la obra ‘El firmamento está lleno de fantasmas’ en el Teatro La Candelaria, como parte del evento Circuito de Estrenos Ciudad Escenario 2026, de acuerdo con la información oficial publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

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La obra, dirigida a un público mayor de 12 años, pone en escena la historia de Jair, un joven afrodescendiente de 17 años que vive en un barrio popular de Cali junto a su madre Ruby y su hermana adoptiva Maia. El punto de giro en la trama ocurre cuando Jair descubre a René, un extraterrestre herido, lo que desencadena una serie de situaciones que obligan a los personajes a confrontar sus propios “fantasmas”: emociones profundas y dolorosas como la depresión, el miedo y el abandono. Según la información proporcionada por la fuente, la narrativa utiliza estos elementos fantásticos para explorar heridas personales y los complejos puentes de las relaciones familiares.

Cabra Producciones apuesta por una historia que combina ficción con situaciones cotidianas y humanas, propiciando la identificación y la reflexión en la audiencia sobre cómo las personas enfrentan sus dificultades internas y los retos domésticos. Datos recogidos por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa indican que la obra busca, a través de elementos teatrales, abrir preguntas sobre la manera en la que cada individuo transita sus emociones y sana sus relaciones más profundas.

La invitación para asistir a ‘El firmamento está lleno de fantasmas’ está vigente para todos los interesados en acercarse al mundo de las artes escénicas y disfrutar de una experiencia que combina creatividad con reflexión social. Las funciones serán a las 7:30 p. m., y la boletería estará disponible en la taquilla del Teatro La Candelaria, con entrada paga. Según la guía oficial, la obra se presenta como una oportunidad para interactuar con propuestas artísticas que abren caminos de sensibilidad y preguntas sobre el sentido de las relaciones en la vida moderna.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la obra ‘El firmamento está lleno de fantasmas’ presentada en Bogotá?

La obra cuenta la historia de Jair, un joven afrodescendiente que vive con su madre y hermana adoptiva, y cuya vida cambia cuando encuentra a René, un extraterrestre herido. Esta situación lleva a los personajes a enfrentarse a la depresión, el miedo y el abandono, temas centrales en la trama, ofreciendo una mirada profunda sobre los vínculos familiares y las heridas personales.

¿Dónde y cuándo se presenta ‘El firmamento está lleno de fantasmas’ en Bogotá?

La obra se presentará en el Teatro La Candelaria, ubicado en Bogotá, entre el 4 y el 7 de noviembre de 2026, a las 7:30 p. m. Las entradas tienen costo y pueden adquirirse directamente en la taquilla del teatro. Esta información es oficial según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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