Por: Portal Bogotá

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Cerca de 140 estudiantes de Bogotá participaron en la socialización y reconocimiento de la estrategia Innovadores Escolares en Seguridad Vial 2026, iniciativa que promueve la seguridad y la cultura vial en instituciones educativas y jardines infantiles de la ciudad. De acuerdo con información de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), en conjunto con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), el evento congregó a 18 colegios y jardines infantiles, involucrando a niñas, niños, adolescentes y docentes en el desarrollo de proyectos enfocados en mejorar la movilidad segura en los entornos escolares y barriales.

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El proceso pedagógico, que inició en mayo, incentivó a los estudiantes y profesores a identificar necesidades de sus comunidades y a buscar soluciones creativas mediante distintas herramientas tecnológicas, artísticas y pedagógicas. Durante la jornada, los estudiantes presentaron sus propuestas a través de exposiciones de maquetas, prototipos tecnológicos y proyectos de robótica, mientras que los jardines infantiles fueron representados por sus docentes. Al finalizar, todas las instituciones recibieron reconocimiento simbólico por su labor como innovadores en seguridad vial.

La jornada también incluyó un panel interactivo denominado ‘Momento de intersección de ideas creativas’, en el que participaron aliados del programa como la Fundación MAPFRE, Automóvil Club de Colombia, Efecto i de Davivienda, Grupo Bolívar y TransMilenio S.A., quienes impulsaron actividades para fomentar nuevas perspectivas en seguridad vial y técnicas para la presentación efectiva de proyectos.

Según Olga Toro, docente del colegio Gabriel Betancourt Mejía, uno de los proyectos destacados es Bicitaxi Amigo, una aplicación desarrollada por estudiantes de cuarto de primaria con el objetivo de fomentar el cumplimiento de normas de tránsito entre los bicitaxistas del entorno escolar. Otros proyectos relevantes incluyen el de los Guardianes Vialácticos, del colegio El Porvenir, quienes crearon un tablero interactivo, un libro digital y una historia en línea para enseñar normas viales a las niñas y niños.

La estrategia Innovadores Escolares en Seguridad Vial, fundamentada en los Acuerdos Distritales 650 de 2016 y 1013 de 2025 del Concejo de Bogotá, favorece el aprendizaje temprano de normas de convivencia y desplazamientos seguros. Según la SED, esta iniciativa busca desarrollar habilidades tecnológicas, creativas y de trabajo colaborativo, fortaleciendo una cultura de prevención que impacta directamente en la seguridad de la comunidad educativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la estrategia Innovadores Escolares en Seguridad Vial en Bogotá?

La estrategia Innovadores Escolares en Seguridad Vial es un programa liderado por la Secretaría de Educación del Distrito en coordinación con la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Distrital de Integración Social. Esta iniciativa involucra a estudiantes y docentes de diferentes instituciones educativas y jardines infantiles de Bogotá, quienes desarrollan proyectos creativos y tecnológicos para mejorar la movilidad segura en sus entornos. El objetivo es fomentar desde temprana edad la cultura ciudadana y el respeto por las normas de tránsito a través de procesos pedagógicos participativos.

¿Cuáles fueron los proyectos destacados en la estrategia de seguridad vial escolar en Bogotá?

Entre los proyectos más relevantes presentados en la estrategia Innovadores Escolares en Seguridad Vial se encuentra Bicitaxi Amigo, una aplicación creada por estudiantes para promover el cumplimiento de normas de tránsito entre los bicitaxistas. Además, el proyecto Guardianes Vialácticos del colegio El Porvenir utilizó un tablero interactivo y recursos digitales para enseñar señales de tránsito de manera didáctica a niñas y niños, incentivando así el aprendizaje colectivo y el uso responsable del espacio público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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