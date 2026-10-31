Por: Portal Bogotá

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En el puente festivo del Día de Todos los Santos y Halloween, Bogotá y Cundinamarca se preparan para el desplazamiento masivo de viajeros que, de acuerdo con proyecciones oficiales, superará los 2.163.000 vehículos transitando por las principales vías de la región. La Secretaría de Movilidad Contemporánea ha dispuesto un conjunto robusto de medidas para gestionar tanto la salida como el regreso de los viajeros, con especial énfasis en los corredores de La Mesa, Mosquera y Soacha, según información brindada por la Gobernación de Cundinamarca.

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Dentro de las acciones definidas se incluyen regulación y control del flujo vehicular, implementación de vías reversibles, restricciones específicas al transporte de carga y presencia continua de autoridades en las carreteras para garantizar la seguridad y buen ritmo del tránsito. Para ejemplificar, Fernanda Bautista, directora de Política Sectorial en la Secretaría de Movilidad Contemporánea, explicó que durante el sábado 31 de octubre se aplicarán estrategias de manejo de tráfico en los corredores departamentales, y el lunes 2 de noviembre, día establecido para el retorno de los viajeros, serán activadas las vías reversibles en el tramo Apulo–Mosquera desde las 10:00 a. m., y en la avenida Indumil a partir de las 4:00 p. m. También se mantendrá la restricción para los vehículos de carga con más de 3,4 toneladas en los corredores departamentales y se operará el sistema de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá, en el que los vehículos con placas pares podrán entrar a la ciudad entre las 12:00 m. y 4:00 p. m., mientras que los de placas impares podrán hacerlo de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

Las medidas para la salida de viajeros, de acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, contemplan controles en los pasos urbanos entre La Mesa y La Vara mediante esquemas de pare y siga, además de contraflujos y estrategias complementarias de gestión vehicular. En el regreso, se destaca el reversible continuo desde Apulo hasta el puente Balsillas y, específicamente en Soacha, la circulación reversada por la avenida Indumil en sentido Mondoñedo–Soacha entre las 4:00 p. m. y 8:00 p. m.

El transporte de carga también tendrá restricciones: en el corredor Chía–Mosquera–La Mesa–Girardot, estará prohibido para vehículos de más de 3,4 toneladas desde las 6:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. el sábado 31 de octubre, y desde las 10:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. el lunes 2 de noviembre. En los corredores Alpes–Villeta y Chuguacal–Cambao, la limitación irá de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. tanto el sábado como el lunes. Se recomienda a transportadores y conductores consultar previamente los horarios y programar sus desplazamientos con suficiente anticipación.

La vigilancia y el acompañamiento durante estas jornadas estarán a cargo de agentes de tránsito, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y autoridades locales, además de los operadores viales. Finalmente, la Secretaría de Movilidad Contemporánea reitera su llamado a quienes circulen por estas vías para que conduzcan con responsabilidad, respeten los límites de velocidad, no mezclen el alcohol con la conducción y sigan las instrucciones de los agentes viales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas para facilitar la movilidad en Bogotá y Cundinamarca durante el puente festivo?

Las principales medidas anunciadas incluyen regulación del tráfico, vías reversibles, restricciones para vehículos de carga mayores a 3,4 toneladas, control por pico y placa regional e intensificación del acompañamiento de las autoridades en puntos estratégicos. Estas acciones buscan hacer los desplazamientos más seguros y eficientes, especialmente en corredores con alto flujo vehicular como La Mesa, Mosquera y Soacha.

¿Qué es el sistema de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá y cómo funciona?

El sistema de pico y placa regional es una restricción temporal aplicada al ingreso a Bogotá, que limita los horarios de entrada según el último dígito de la placa del vehículo, con el fin de distribuir la afluencia vehicular y evitar congestiones. De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, en la jornada de retorno, los vehículos con placas pares podrán ingresar entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., mientras que aquellos con placas impares podrán hacerlo de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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