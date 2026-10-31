Un hombre protagonizó un episodio de agresiones y fuertes insultos contra varias personas que tenían una bandera de Palestina en una calle del centro histórico de Bogotá. Los videos del enfrentamiento muestran al sujeto discutiendo de manera alterada, señalando a quienes lo grababan y lanzando expresiones ofensivas contra las mujeres que estaban en el lugar.

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#INTOLERANCIA 🚨 Sujeto atacó el local comercial en el centro de Bogotá y agredió a golpes a dos trabajadoras del lugar. La agresión ocurrió por exhibir una bandera de Palestina a las afueras del comercio. Grupo de militares que estaban cerca llegron y protegieron a las víctimas.… pic.twitter.com/MMMj1R0oFl — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 31, 2026

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En una de las grabaciones se observa al hombre, vestido con una gorra negra, un chaleco oscuro con detalles naranjas y grises y una mochila azul, mientras grita frases como “vaya para Palestina” y “terroristas”, acompañado de insultos. El sujeto se acerca de manera agresiva a las personas que registran la escena y continúa la discusión pese a que una mujer intenta confrontarlo y calmar los ánimos.

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En medio del altercado, el hombre del chaleco agarra y empuja a una mujer, lo que desata un forcejeo en el que intervienen otros ciudadanos. A otra le da un golpe en la cara.

Dos mujeres vinculadas a la llamada Tienda por la Paz habrían sido golpeadas durante el incidente. En la grabación se observa que varias personas intentan separar a los involucrados, mientras la discusión continúa y algunos de los presentes se acercan para intervenir.

Minutos después aparecen varios uniformados vestidos con prendas de camuflado, quienes separan a las personas que participan en el enfrentamiento. Uno de los involucrados queda en el suelo y recibe atención, mientras otros se alejan del lugar y algunos continúan registrando la escena.

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