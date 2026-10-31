Sara Reyes Pedreros, una florista de 86 años, permanece en su casa con un brazo fracturado y sin poder trabajar, luego de ser agredida por un hombre al que le pidió mover su vehículo para descargar un pedido de flores en su negocio, ubicado en el norte de Bogotá. El abogado de la mujer identificó al señalado como Jorge Eduardo Cepeda Jiménez.

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Según El Tiempo, recogiendo las investigaciones del abogado, se trata de un hombre de aproximadamente 60 años y que estaría relacionada con el Ejército Nacional. La información recolectada hasta el momento indica que fue identificado como coronel y vinculado al Centro de Doctrina de la institución, del que habría figurado como director. Además “mencionó referencias a estudios en Ciencias Militares en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova y a una formación de maestría en análisis y prevención”. Sin embargo, también podría ser un integrante retirado de la institución.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre, en una floristería de la transversal 17A con calle 99. Según el relato entregado por la familia y su apoderado, hacia las 4:00 de la tarde un conductor estacionó un Peugeot rojo frente al establecimiento. Sara le pidió que retirara el carro porque necesitaba recibir y descargar mercancía.

De acuerdo con Ali Antonio Mejía Duarte, abogado de la víctima, el hombre habría reaccionado con insultos y se marchó, pero dejó el vehículo en el lugar. Unas dos horas y media después regresó por él. En ese momento, Sara sacó su celular para grabar la situación.

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La mujer contó que el conductor le quitó el teléfono de las manos y la hizo caer al suelo, lo que le hizo perder el equilibrio y terminó provocándole la fractura.

“Me agredió, me dejó tirada en el piso como un criminal, un asesino, porque eso no se hace con una persona vieja como yo. Me dañó el brazo, me rompió el brazo y no le importó nada, sino que salió y se fue como si nada”, relató Sara en declaraciones a La FM.

⭕️ ¡Buscan al conductor que agredió a una florista de 86 años en Bogotá! https://t.co/k44N6Oy0Gt 🔸 Sara Reyes sufrió una fractura en un brazo. Además, el hombre presuntamente le robó el celular con el que ella intentaba grabarlo antes de huir. 🔸 Las autoridades avanzan en su búsqueda para que responda ante la justicia. Informa: Diana Alvarado. — La FM (@lafm) October 30, 2026

El señalado y las consecuencias para la mujer

El Tiempo explicó que, mediante una consulta de la placa del vehículo, llegó al nombre de Jorge Eduardo Cepeda Jiménez. También aseguró que encontró información que lo relacionaría con el Ejército Nacional y con el centro de doctrina de esa institución. Sin embargo, no hay confirmación independiente de su identidad ni de su eventual vínculo actual o pasado con esa entidad.

🔴Atacante de mujer de 86 años agredida en Bogotá sería exmilitar: abogado revela nuevos detalles del caso. Sara, de 86 años, terminó con un brazo fracturado tras pedir que movieran un carro parqueado frente a su floristería en Bogotá. La agresión fue captada en cámaras de seguridad. La comerciante denunció que fue golpeada frente a su local y que el agresor se llevó su celular. Le contamos más detalles sobre este caso.🎙️ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 31, 2026

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía el mismo día de la agresión, inicialmente por lesiones personales. El abogado anunció que también pedirá estudiar si los hechos podrían constituir una tentativa de homicidio.

Desde entonces, Sara tiene el brazo inmovilizado y los médicos evalúan si necesita cirugía, teniendo en cuenta sus antecedentes de hipertensión y diabetes.

La situación también afecta sus ingresos: la mujer trabaja para sostener a una hija con discapacidad cognitiva. A sus 86 años, ahora espera que la Fiscalía esclarezca lo ocurrido y que su lesión le permita volver a trabajar.

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