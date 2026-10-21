Un nuevo caso de intolerancia se presentó en las calles de Bogotá y quedó en un video. Dos conductores se fueron a los golpes en plena Autopista Norte, por lo que tuvo que intervenir la Policía.

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Los hechos se dieron sobre el carril central de esta importante vía de la ciudad, a la altura de la calle 106. Según han comentado en redes, todo se dio por una negativa de ceder carril, lo que desató un choque verbal.

La situación escaló y los sujetos de los dos carros implicados descendieron de estos hacia la vía y comenzaron a darse puños. Uno de ellos tumbó a su adversario y lo pateó. Por si fuera poco, la respuesta del otro fue sacar una llave de su vehículo para atacar al hombre con el que peleaba.

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Finalmente, dos uniformados que estaban cerca intermediaron para separar a los energúmenos, aunque estos seguían con intenciones de hacerse daño mutuamente.

Riñas en Bogotá: cifras alertan por peleas que pueden terminar en tragedia

La Secretaría Distrital de Seguridad lanzó el año pasado, junto con la Policía, la campaña ‘Un segundo antes’, con la que busca prevenir las agresiones por intolerancia. “En promedio, en Bogotá, cuatro de cada diez homicidios comienzan con una ofensa, una riña o una agresión que pudo evitarse”, advirtió la entidad en octubre de 2025.

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La Policía Metropolitana de Bogotá, por su parte, informó que recibió 93.871 llamadas relacionadas con riñas entre enero y el 3 de mayo de 2026. La institución también promueve la mediación para resolver conflictos vecinales, familiares y comunitarios antes de que escalen.

¿Qué hacer si presencia una riña en Bogotá?

No intervenir físicamente: evita acercarte o intentar separar a las personas si hay golpes o armas.

evita acercarte o intentar separar a las personas si hay golpes o armas. Llamar al 123: informa la ubicación exacta y describe lo que ocurre, si hay heridos o si alguien porta un arma.

informa la ubicación exacta y describe lo que ocurre, si hay heridos o si alguien porta un arma. Buscar un lugar seguro: aléjate y ayuda a que otras personas no queden expuestas.

aléjate y ayuda a que otras personas no queden expuestas. No provocar ni grabar de cerca: evita insultos, retos o acciones que puedan agravar la pelea.

evita insultos, retos o acciones que puedan agravar la pelea. Atender a los heridos: solicita asistencia médica y sigue las indicaciones del operador de emergencias.

solicita asistencia médica y sigue las indicaciones del operador de emergencias. Aportar información: si es seguro, entrega a las autoridades detalles útiles sobre lo sucedido.

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