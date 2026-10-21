El artista colombiano Federico Uribe recibirá un reconocimiento del Concejo de Bogotá por su trayectoria y sus aportes al arte. La ceremonia está programada para este jueves a las 4:00 p. m., cuando le será entregada la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, una distinción destinada a destacar a personas e instituciones que han contribuido de manera significativa a la capital.

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Nacido en Bogotá en 1962, Uribe ha construido una carrera artística que lo ha llevado a escenarios internacionales. Aunque actualmente vive y trabaja en Miami, su obra mantiene un vínculo con Colombia a través de una propuesta creativa que transforma objetos cotidianos en piezas artísticas y les da una función completamente diferente a la original.

Su trabajo se caracteriza por el uso de materiales poco convencionales, como lápices de colores, cordones, cables y libros, con los que crea esculturas, relieves e instalaciones. A través de estas técnicas, el artista ha desarrollado un lenguaje visual propio, en el que combina la experimentación con una mirada particular sobre la naturaleza y el entorno.

Los animales, los árboles y los paisajes son algunos de los protagonistas de sus creaciones. Su propuesta ha llegado a espacios culturales internacionales con exposiciones como Metamorphosis / Metamorfosis, en el Madison Museum of Contemporary Art; Plastic Reef, en el Hudson River Museum, y Animalia, en el Montclair Art Museum. Estas muestras han permitido presentar su trabajo ante públicos de diferentes lugares.

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La Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez fue creada mediante el Acuerdo 36 de 1993 y reconoce contribuciones destacadas a Bogotá. Para Uribe, recibir esta distinción representa un reconocimiento de su ciudad natal a una trayectoria que ha llevado el arte colombiano a escenarios internacionales. El grado específico de la condecoración está pendiente de confirmación.

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